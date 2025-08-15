Un bar y un restaurante de Barcelona, finalistas en los premios internacionales de diseño de locales gastronómicos

Tras convertirse en punto de encuentro y fenómeno 'instagramer', la heladería y cafetería Amiko del 318 de la calle del Consell de Cent en Barcelona ha llegado a finalista en los premios Restaurant & Bar Design Awards 2025 en la categoría de cafés. Los galardones reconocen a los mejores diseños de espacios gastronómicos en cada una de las cinco regiones del mundo, y en este caso competirá entre los más destacados de Europa, según anunciaron en instagram hace unos días. También figura en la categoría de Imagen visual el restaurante Malparit.

La heladería barcelonesa ha brillado por su estética --más allá de la calidad de sus helados y cafés-- desde su apertura el año pasado en la capital catalana. Su interiorismo es obra del estudio de diseño con sede en Valencia Masquespacio, que para este proyecto optó por una visión "retrofuturista", inspirada en el Art Decó y la estética de Palm Beach en Miami.

Render de la heladería Amiko. / Amiko / Masquespacio

Según explica esta consultoría creativa en su web, concebieron "cada rincón del espacio es una obra de arte". Sus curvas sinuosas evocan los edificios icónicos de la época y se combinan con líneas rectas y modernas, creando un contraste visual. Hay colorido y también tonos más oscuros, con los que quieren crear una atmósfera fresca y ligera en sus 105 metros cuadrados, explican. Pero también destaca por la comodidad de sus mesas y por estimular los sentidos más allá del paladar.

Muy fotografiado

El local es muy frecuentado por influencers porque su vegetación tropical también es muy fotogénica, y su iluminación cambia a lo largo del día, mientras la clientela devora helados artesanales, pero también desayunos y almuerzos ligeros.

Varios de los platos de Malparit. / El Periódico

La nominación ha multiplicado su notoriedad, pero no es la única representante local, ya que el restaurante Malparit compite por el premio a la mejor Imagen visual. El local de cocina de mercado del Eixample vio multiplicada su popularidad el pasado junio, cuando la cantante Rosalía lo visitó y alabó.

Los ganadores de los premios de diseño se darán a conocer el próximo 27 de octubre en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), en una ceremonia que reunirá a finalistas de todo el mundo, según anuncian en su web.