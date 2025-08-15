Edición 2025
Un bar y un restaurante de Barcelona, finalistas en los premios internacionales de diseño de locales gastronómicos
Los Restaurant & Bar Design Awards se darán a conocer en Dubai el 27 de octubre
Restaurante Malparit y su cocina de mercado 'ben parida'
Las cafeterías más instagrameables de Barcelona
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Tras convertirse en punto de encuentro y fenómeno 'instagramer', la heladería y cafetería Amiko del 318 de la calle del Consell de Cent en Barcelona ha llegado a finalista en los premios Restaurant & Bar Design Awards 2025 en la categoría de cafés. Los galardones reconocen a los mejores diseños de espacios gastronómicos en cada una de las cinco regiones del mundo, y en este caso competirá entre los más destacados de Europa, según anunciaron en instagram hace unos días. También figura en la categoría de Imagen visual el restaurante Malparit.
La heladería barcelonesa ha brillado por su estética --más allá de la calidad de sus helados y cafés-- desde su apertura el año pasado en la capital catalana. Su interiorismo es obra del estudio de diseño con sede en Valencia Masquespacio, que para este proyecto optó por una visión "retrofuturista", inspirada en el Art Decó y la estética de Palm Beach en Miami.
Según explica esta consultoría creativa en su web, concebieron "cada rincón del espacio es una obra de arte". Sus curvas sinuosas evocan los edificios icónicos de la época y se combinan con líneas rectas y modernas, creando un contraste visual. Hay colorido y también tonos más oscuros, con los que quieren crear una atmósfera fresca y ligera en sus 105 metros cuadrados, explican. Pero también destaca por la comodidad de sus mesas y por estimular los sentidos más allá del paladar.
Muy fotografiado
El local es muy frecuentado por influencers porque su vegetación tropical también es muy fotogénica, y su iluminación cambia a lo largo del día, mientras la clientela devora helados artesanales, pero también desayunos y almuerzos ligeros.
La nominación ha multiplicado su notoriedad, pero no es la única representante local, ya que el restaurante Malparit compite por el premio a la mejor Imagen visual. El local de cocina de mercado del Eixample vio multiplicada su popularidad el pasado junio, cuando la cantante Rosalía lo visitó y alabó.
Los ganadores de los premios de diseño se darán a conocer el próximo 27 de octubre en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), en una ceremonia que reunirá a finalistas de todo el mundo, según anuncian en su web.
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- ¿Qué centros comerciales abren hoy 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?
- Girona, Montcada e Igualada: las tres ciudades catalanas donde más crece el fraude eléctrico por plantaciones de marihuana
- Un acertante de Santa Coloma de Gramanet gana 2,4 millones con la Bonoloto
- Barcelona activa la alerta por calor intenso durante el día y declara la emergencia por noches tórridas
- Fiesta Mayor de Castelldefels 2025: conciertos y otras actividades
- La Monumental pasma al turismo que baja del autocar a sus puertas: '¿No se puede entrar?
- Los bares de Gràcia, en pie de guerra por un veto a barras extra durante las fiestas y un error administrativo sobre terrazas