Los socorristas de Barcelona protestan en Bogatell en su 14 día de huelga y denuncian la falta de una mediación efectiva

Los socorristas de Barcelona se han concentrado de nuevo este jueves en la Playa del Bogatell, en lo que ha sido el decimocuarto día de huelga indefinida. La última mediación este miércoles con el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa concesionaria, FCC, ha sido “risible”, según el socorrista Nahuel Cabrera, bajo las funciones de portavoz. “Nos están enviando empleados jerárquicos que no tienen capacidad ni técnica ni operativa para resolver nuestros problemas”, criticó el trabajador. Cabrera explicó que todavía no tienen fecha para la próxima reunión de mediación, pero lamentó que estos encuentros solo se produzcan una vez por semana.

El socorrista explicó que han pedido al Ayuntamiento y a FCC una ampliación de la temporada de vigilancia, como se hizo el año pasado con la celebración de la Copa América, pero se les está negando. “Nos dicen que hay un pliego al que debemos ajustarnos, pero nosotros creemos que sí se debe alargar”, expresó.

Cabrera también criticó que en las dos últimas semanas de huelga ha habido un 50% de servicios mínimos y que se les hace cubrir la totalidad de las playas de Barcelona, un hecho que “afecta” la salud de los trabajadores. “Nos están vulnerando indirectamente el derecho a huelga, nos está afectando mucho como colectivo”, deploró.

Otras

Servicios mínimos

El socorrista destacó que el personal “es muy solidario” y que estos días se están organizando para cubrir los servicios mínimos sin que “nadie lo pase mal”. Sin embargo, lamentó que muchos compañeros están pidiendo bajas porque les está tocando “trabajar el doble”. “Esto no es humano ni respetable”, reprochó. Según el socorrista, los uauarios de las playas les muestran “señales de apoyo”. “Tratamos de informarles de nuestras reivindicaciones y la mayoría de ellos, como clase trabajadora, las entienden y respetan”, indicó.

A la protesta de este jueves se sumaron una treintena de socorristas, que se situaron frente al edificio de la oficina de Dirección de Playas del Ayuntamiento de Barcelona, en la Playa del Bogatell. Los trabajadores lucieron pancartas con los reclamos “Barcelona se ahoga” o “Sin derechos no hay rescates”.

Decimocuarto día de huelga

El colectivo reclama un rediseño del servicio de salvamento que incorpore todas las tareas que realizan, desde la atención dentro y fuera del agua hasta la gestión de incidencias en el paseo marítimo, respuestas a emergencias médicas fuera de la zona de cobertura y tareas de información y prevención. También exigen ampliar los horarios de vigilancia, incrementar el personal disponible, reducir la temporalidad y establecer un convenio propio que garantice el cumplimiento de las mejoras laborales pactadas previamente.

Precariedad común

Según la CGT la precariedad afecta no solo a los socorristas, sino también a técnicos sanitarios, enfermeros, tripulantes y patrones de embarcaciones. De hecho, el sindicato acusa al Ayuntamiento de desatender un servicio esencial, pese a ser público aunque externalizado, y de poner en riesgo la seguridad de los bañistas.

La empresa concesionaria, FCC, reconoció la existencia de un grave problema estructural que impacta en el funcionamiento diario de los equipos acuático, sanitario y marítimo, agravado desde 2023 a pesar de huelgas y negociaciones anteriores.

Batlle apela a la responsabilidad

En una rueda de prensa, y al ser preguntado por los medios sobre la huelga, el alcalde accidental de Barcelona, Albert Batlle, apeló a la máxima responsabilidad de los socorristas, recalcando la sensibilidad de la situación. Batlle defendió que, por parte del Ayuntamiento y la empresa concesionaria, se han hecho todos los esfuerzos para acercar posiciones. El teniente de alcalde dijo que espera la finalización de la huelga.