Simulan el secuestro de Laia Bonet en el inicio de las fiestas de Gràcia de Barcelona

Como ha sucedido en los últimos años, el pregón oficial que da inicio a las fiestas de Gràcia de Barcelona -este año a cargo de la escritora e historiadora Maria Garganté- viene precedido del pregón alternativo que leen un grupo de activistas críticos con la acción del gobierno municipal. El año pasado las críticas estuvieron principalmente centradas contra el turismo y la gentrificación. Sin olvidarse de estas dos denuncias, esta edición han ido un paso más allá y han preparado una particular y sorprendente actuación en la que han simulado el secuestro de la primera teniente de alcalde y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, presente en el inicio de las fiestas.

Desde el escenario de la plaza de la Vila, minutos antes de las 19 horas -la hora prevista para el pregón oficial-, dos activistas del movimiento ‘Puta espanyista gracienc’, con la cara totalmente tapada con pañuelos y gafas de sol, han procedido a pronunciar su propio alegato. Han avisado de que tienen preparadas varias acciones que llevarán a cabo durante las fiestas. “No necesariamente iremos identificados, pero sabréis que hemos sido nosotros”, han avisado.

Simulan secuestro Laia Bonet. / Manu Mitru

"Hemos secuestrado a Laia Bonet"

“Si Collboni no nos toma seriamente, que sepa que usaremos todos nuestros medios al alcance. Hemos secuestrado a Laia Bonet”. En ese momento ha aparecido una persona con una bolsa de plástico en la cabeza, que llevaba pegada una fotografía de la teniente de alcalde en la cabeza. Se ha arrodillado y detrás le custodiaba otra persona que llevaba una pistola de agua en la mano, simulando un secuestro.

MANU MITRU

Los dos activistas han leído su programa de actos particular, que incluye acciones como “el requerimiento del nivel G de catalán para entrar en la fiesta”, la reconversión de la caserna de la Guardia Civil en vivienda pública y la también reconversión de los locales comerciales destinados al turismo, entre otros. “Si Collboni no accede a las demandas, Bonet no podrá salir ni siquiera el 19 de agosto (día de la entrega de premios de las calles decoradas) para que le silbe el barrio”, han dicho.

Más allá de esta acción, Bonet no se ha librado después del chaparrón popular durante los parlamentos que dan inicio a las fiestas, justo antes de la lectura del pregón, y que ya le cayó el año pasado. Apenas ha empezado a hablar y la pitada de los espectadores ha ensordecido el parlamento de la concejala.