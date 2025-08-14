Prisión provisional para el autor del atropello múltiple de Granollers

El juzgado de Instrucción 3 de Granollers en funciones de guardia ha dictado prisión provisional para el presunto autor del atropello múltiple el pasado sábado por la noche en Granollers. Practicada la comparecencia en el juzgado, el juez ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza por nueve posibles delitos de homicidio en grado de tentativa.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del miércoles al presunto autor del atropello múltiple, de 24 años, que tuvo lugar en la medianoche de ese día en la calle Maria Palau de la localidad barcelonesa, en el barrio de Congost. Según testigos, es una persona conocida en la zona y huyó del lugar de los hechos con el vehículo tras herir a ocho personas. El conductor chocó contra una farola en el lugar y el coche perdió entonces el parachoques, pero siguió la marcha.

Amenaza de linchamiento

Los Mossos recibieron un aviso de que varias personas se habían congregado en la zona donde vive la persona y le estaban increpando, algunos armados con objetos contundentes. A su llegada, los agentes vieron a un grueso de personas en la zona que gritaban y amenazaban con lincharle y detuvieron al presunto autor del atropello. Las fuerzas de seguridad se mantuvieron en el lugar hasta pasadas las tres de la madrugada para evitar nuevos altercados.

Esa misma madrugada el coche con el que se produjo el atropello ardió en otra localidad, Canovelles, en circunstancias que también se investigan.

Los heridos sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital de Granollers (los dos más graves), al Hospital de Mollet (dos menos graves) y al CUAP de Granollers (cuatro leves).