Mataró, el gran ejemplo del impulso ferroviario en el que se fija Cáceres

Fue la primera ciudad a la que llegó el tren en 1848 y revolucionó su industria textil. La capital cacereña ansía una transformación similar con la llegada del AVE

MULTIMEDIA | Tren BCN-Mataró: la historia de un sueño que cambió la civilización

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reúne con David Bote, alcalde de Mataró.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reúne con David Bote, alcalde de Mataró. / Diputación de Cáceres

Ángel García Collado

Cáceres
Hace 177 años, se vivió un momento histórico en la Península Ibérica. Llegaba a Mataró el primer tren de la historia, que les iba a conectar con Barcelona. Gracias a su vecino, Miquel Biada i Bunyol, fue un evento que marcó un antes y un después en la historia del país, y marcó un punto de inflexión para la industrialización de la ciudad. Una nueva forma de transporte que se convirtió en un revulsivo para la economía, la sociedad y la cultura.

A Cáceres tardó más en llegar. El primer ferrocarril llegó en el año 1881 para sacar los minerales de Aldea Moret hacia Lisboa a través de Valencia de Alcántara. Mataró, en lo textil, y Cáceres, en lo minero, tienen en común el gran impulso que supuso la conexión ferroviaria para la industria. Pero no es lo único.

Alcalde "cacereño"

El alcalde de la localidad catalana, David Bote, presume de que su hija tiene «16 apellidos extremeños». Él, natural de La Vera, y su mujer, de Arroyomolinos de Montánchez, suelen pasar los meses de verano en la provincia. Y este miércoles aprovechó su estancia para mantener una reunión con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, donde reconoce la importancia de la llegada del tren a Cáceres y la influencia que ha tenido en la historia de su ciudad.

"Hemos sido una ciudad históricamente industrial, principalmente en lo textil. Muchas personas de toda España vinieron a alimentar a empresas de Mataró. Sin embargo, con la globalización, muchas se fueron a otras partes. Todo ha cambiado mucho, y ahora somo s una economía mucho más diversificada, con turismo, servicios...", explica Bote.

Los tiempos han cambiado. Dicha industria solo ocupa un 5% de las empresas totales creadas en la zona, aunque siguen existiendo más de 500 entidades inscritas con el epígrafe de textil: «Ya no es lo mismo de antes», incide.

Lo que tiene Mataró

Mataró tiene una universidad con 4.000 estudiantes y, por ello, la conectividad es fundamental. Aunque no ha llegado el AVE hasta allí, sí que tienen una línea de Cercanías que cubre los 30 kilómetros de distancia con Barcelona en apenas una hora. "

Para Cáceres, conectarse con Madrid a través de la alta velocidad puede ser muy importante. Hay muchísimas personas que se desplazan diariamente. Pero también hay que destacar que las ciudades extremeñas van a estar conectadas, por lo que se van a generar sinergias entre empresas regionales, un mejor acceso a los servicios, mejores desplazamientos... A nosotros nos ha ocurrido algo similar", sentencia el regidor tras la conversación con el presidente provincial.

