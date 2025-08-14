Instalan dos generadores eléctricos en Sant Boi por cortes de suministro en plena ola de calor

Los problemas en el suministro eléctrico de dos líneas de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) obligaron a instalar dos generadores después de que distintos puntos de los barrios de Marianao y Ciutat Cooperativa-Molí Nou sufrieran distintos cortes. Fuentes de Endesa señalan que el problema se inició durante la madrugada del día 12 de agosto, hacia las 4.30 horas, después de que se desconectaran dos líneas eléctricas en plena ola de calor.

Concretamente, se instaló un grupo electrógeno en el Camí Vell de la Colònia y otro en la calle Joaquim Auger para dar servicio a los dos barrios y otros puntos del municipio afectados, mientras la distribuidora eléctrica se encargaba de las tareas de reparación de dos cables subterráneos que causaron la incidencia.

Las mismas fuentes de endesa remarcan que el servicio quedó normalizado a lo largo de la tarde de este miércoles 13 de agosto y que "todo el mundo tenía luz ayer al mediodía". Con todo, la compañía retiró los grupos electrógenos alrededor de las 20 h. Endesa calcula que las averías afectaron a alrededor de 1.600 clientes. El Ayuntamiento de Sant boi ha informado de que este jueves 14 de agosto está en marcha un corte en el suministro eléctrico en los edificios de Casa de la Villa, Núria y Can Torrents "por trabajos de mejora en la red eléctrica", por lo que, durante el día, "algunos servicios municipales podrían verse afectados o cerrarlos temporalmente".

Desde que arrancó el verano, distintos municipios como Badalona, Barcelona o Santa Coloma de Gramenet han pedido explicaciones a la compañía por recurrentes coretes de luz y han reclamado una mayor inversión en la línea eléctrica para evitar que se repitan.