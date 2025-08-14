Sanidad pública
El Hospital de Viladecans reduce en un 90% las emisiones derivadas de anestésicos
"No podemos quedar impasibles cuando se estima que el sector sanitario es responsable del 5% de las emisiones globales de dióxido de carbono"
El Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) ha reducido en un 90% las emisiones derivadas de los gases anestésicos desde junio de 2024, cuando se pusieron en marcha los nuevos edificios del centro y se eliminó el uso de desflurano. En su lugar, se han incorporado alternativas "mucho menos nocivas" para el medio ambiente, como el sevoflurano y las técnicas de anestesia total intravenosa (TIVA), informa el hospital en un comunicado de este jueves.
El desflurano es un anestésico inhalatorio con un "alto potencial de calentamiento global" —hasta 2.500 veces superior al del dióxido de carbono— y representa cerca del 80% de acumulación mundial de gases anestésicos; antes de su retirada, suponía el 30% de emisiones directas de CO2 del Hospital de Viladecans.
El jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital de Viladecans, Jaume Roigé, ha señalado que preocuparse por el cambio climático es un "deber ético" para los profesionales de la salud.
"No podemos quedar impasibles cuando se estima que el sector sanitario es responsable del 5% de las emisiones globales de dióxido de carbono", concluye.
