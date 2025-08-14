Las fiestas de Gràcia arrancan con protestas contra el genocidio de Gaza y la especulación

Borrón y cuenta nueva. Las fiestas de Gràcia de Barcelona han dado el pistoletazo de salida este jueves por la tarde a una nueva edición que deja atrás la crisis de la cultura popular que vivió el año pasado con el conflicto entre ‘colles’ de diables que llevó a cancelar los principales actos. El barrio barcelonés ha arrancado su fiesta mayor con el pregón de la escritora e historiadora del arte Maria Garganté, que ha abierto las fiestas que se celebrarán del 15 al 21 de agosto para volver a disfrutar de calles decoradas, actividades vecinales y el arraigo comunitario que nunca falta.

Aunque las fiestas llenan el barrio de Gràcia de espíritu festivo cada año, el pregón pocas veces se escapa de la polémica. Esta vez tampoco ha sido el caso. La plaza de la Vila ha congregado múltiples denuncias y protestas de vecinos, que han aprovechado la ocasión para reivindicar y expresar sus quejas. Se han congregado desde el movimiento ‘Som Vallcarca’, que lucha contra la especulación, hasta los socorristas de las playas de Barcelona, en pie de guerra este verano con una huelga desde hace 14 días. Así pues, la inauguración oficial se ha convertido en un escenario donde han convivido la celebración y los abucheos.

Plaza de la Vila de Gràcia durante el pregón de las fiestas de Gràcia. / MANU MITRU / EPC

De los ‘trabucaires’, los 'gegants' y el 'ball de l'Àliga', se ha pasado a la exposición de pancartas y los silbidos que han hecho imposible escuchar la primera intervención, de la presidenta de las fiestas, Lina López. También ha sido difícil atender lo que decía la presidenta del distrito, la concejal de Junts Victoria Alsina. Y en el turno de la primera teniente de alcalde y concejal del distrito, Laia Bonet, la gran pitada de los espectadores ha ensordecido su parlamento.

“Quedan unas horas para terminar de disfrutar de las calles, pero seguro que lo hacemos con mucho ejemplo. A disfrutar de las fiestas”, ha invitado, pese a la silbada y a los gritos de “PSC desnonador”. En las pancartas también podía leerse “Laia Bonet, nos ahogamos” (de los socorritas) y “Gràcia en pie de guerra”. El alcalde, Jaume Collboni, no ha acudido -estaba presente en su lugar el alcalde accidental Albert Batlle-, así que un año más el chaparrón popular le ha caído a la concejal.

Simulación de secuestro

Precisamente ella ha sido la protagonista de la acción que han preparado un grupo de activistas encargado de leer el ya habitual pregón alternativo, minutos antes del oficial. Dos personas del movimiento ‘Puta espanyista gracienc’, con la cara totalmente tapada con pañuelos y gafas de sol, han procedido a pronunciar su propio alegato desde el escenario montado en la plaza de la Vila.

Simulan secuestro Laia Bonet. / Manu Mitru

“Si Collboni no nos toma seriamente, que sepa que usaremos todos nuestros medios al alcance. Hemos secuestrado a Laia Bonet”. En ese momento ha aparecido una persona con una bolsa de plástico en la cabeza, que llevaba pegada una fotografía de la teniente de alcalde en la cabeza. Se ha arrodillado y detrás le custodiaba otra persona que llevaba una pistola de agua en la mano, simulando un secuestro.

Un misil gigante en la plaza

Y otra protesta protagonista en esta inauguración de las fiestas ha sido la de contra el genocidio de Gaza. Un misil gigante con el mensaje ‘Prou comerç d’armes amb Israel’ y banderas de Palestina han llenado la plaza de la Vila. De hecho, al final de la lectura del pregón se ha desplegado una gran bandera de Palestina en el edificio del distrito. La propia Garganté ha hecho alusión al genocidio perpetrado en Gaza y ha recordado que "celebrar" siempre debe ser un "acto de conciencia y de revuelta personal y colectiva".

Maria Garganté lee el pregón de las fiestas de Gràcia. / MANU MITRU / EPC

"La fiesta es siempre una rendija para la revuelta"

"La fiesta es siempre una rendija para la revuelta", ha añadido la pregonera, a la vez que se ha referido a la especulación y la "imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones justas". Garganté ha aprovechado para saludar a los vecinos de Vallcarca, un grupo de los cuales ha protestado en la plaza y ha precisado que "la fiesta es un territorio neutral y debe admitir debate y discrepancias".

También ha reivindicado la transformación del espacio público durante las fiestas, donde se producen "manifestaciones de arte efímero y de cultura popular" que identifican al barrio. Garganté ha concluido su pregón trasladando a los gracienses una idea: "Lo que vale es la conciencia de no ser nada si no se es pueblo".