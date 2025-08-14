El tabaco persiste en las playas del área de Barcelona pese al veto: "Controlarlo es un caos"

Un capazo repleto de colillas acompaña a Xavier durante su jornada laboral en la playa de l'Astillero de Vilassar de Mar. A sus 65 años y saboreando ya la jubilación, este trabajador de la limpieza no se libra de recoger cigarros pese a estar vetados desde este verano en las playas de éste y otros municipios del litoral de Barcelona. Un puñado de socorristas consultados a pie de arena por EL PERIÓDICO confirman que el tabaco persiste en las zonas de baño, cuya salud medioambiental se ha propuesto preservar la Diputación de Barcelona (DIBA).

"Controlar el tabaco es un caos. Nosotros advertimos una y otra vez, pero la gente sigue fumando", lamenta Pablo Ríos, socorrista en la playa de Premià de Mar. La censura al tabaco, ya presente en Barcelona capital, se ha extendido este verano a Premià de Mar; Vilassar de Mar; Cubelles; Sant Andreu de Llavaneres; Sant Vicenç de Montalt; Sant Pol de Mar; y Vilanova i la Geltrú.

El socorrista Pablo Ríos, en la playa de Premià de Mar. / Zowy Voeten

De momento, la prohibición no consta en las ordenanzas municipales —por lo produce efectos jurídicos— y no contempla sanciones, de modo que la pedagogía de los socorristas se revela imprescindible para aplicarla. Un paseo por las playas de Premià y Vilassar de Mar esta misma semana basta para observar cómo varios bañistas siguen inhalando humo en la arena de urbes que le han declarado la 'guerra' al tabaco bajo el paraguas de la DIBA. Luego hay otros entusiastas del sol a los que, pese a no fumar explícitamente en ese momento, sí se les atisba el mechero y el paquete Marlboro en la bolsa mientras echan la siesta.

"El problema es que de momento es sólo una recomendación y no está regulado", comenta Eric Martínez, también socorrista en Premià. El chico, de 19 años, asegura haberse pasado algún fin de semana "más de una hora y media" avisando a los bañistas de que no se puede fumar. "Las abuelas fuman mucho, aunque la cosa va mejorando poco a poco", reconoce.

Lo que sí puede hacerse en las playas del litoral barcelonés es vapear. Un revés judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al Ayuntamiento de Barcelona estableció el precedente de que los vapeadores quedan fuera de las competencias estrictamente municipales y, por extensión, tampoco les es aplicable la prohibición del tabaco.

Eric Martínez, socorrista de 19 años, trabaja una calurosa mañana de agosto en la playa de Premià de Mar. / Zowy Voeten

"Esta mañana he recogido un montón de colillas"

Daiana y Rafael también son socorristas, en este caso de la empresa Mar Save, en Premià de Mar. Ella, que coordina el equipo de profesiones en las playas del municipio del Maresme, apela a la prevención. "Usamos tanto las advertencias gráficas como el megáfono, pero la gente sigue fumando", asume. El hecho de que no haya una regulación homogénea, opina, dificulta la labor de los socorristas para que el veto al tabaco se implemente de manera efectiva.

Como ocurre con otras regulaciones, por ejemplo las de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), la afrenta al humo adolece de una complejidad añadida: debe ser cada ayuntamiento, en una ordenanza propia para cada municipio, el que adopte la prohibición. Ese escenario implica distintas velocidades de actuación y la heterogeneidad propia de las políticas de competencia municipal.

Los socorristas Daiana y Rafael, de la empresa Mar Save, lamentan las dificultades para controlar el tabaco en las playas. / Zowy Voeten

Estos obstáculos dificultan el control de los socorristas. Muy especialmente los fines de semana, cuando las playas pasan a estar abarrotadas. "La faena ha subido muchísimo desde hace diez días", apuntan Martina Weikert y Jordi Peralta, camareros del chiringuito Els Pirates de la playa de Premià. "Las lluvias nos perjudicaron mucho en julio. Incluso tuvimos que reducir plantilla. Pero las cosas ahora nos están yendo muy bien", remachan.

Son diversas las voces que apuntan a un incremento de bañistas en las playas del Maresme las últimas semanas, coincidiendo con la huelga de socorristas en las de la capital catalana. "Desde hace ya unas semanas, los 'findes' se duplica el flujo de personas que vienen a la playa", apuntala el socorrista Eric Martínez.

Martina Weiker y Jordi Peralta, camareros del chiringuito Els Pirates de Premià, hablan de la afluencia de bañistas en las playas. / Zowy Voeten

El estado de la cuestión del tabaco en las playas barcelonesas lo resume un comentario del socorrista Rafael: "Esta mañana he tenido que recoger un montón de colillas de la arena". A la espera de que los ayuntamientos saquen adelante normativas y crucen la frontera de las multas, tanto vigilantes como profesionales de la limpieza pasan el verano tratando de contener como buenamente pueden el vicio de la nicotina entre remojón y remojón de los feligreses playeros.