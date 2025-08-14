Ola de calor
Barcelona activa la alerta por calor intenso durante el día y declara la emergencia por noches tórridas
El consistorio advierte del peligro alto para personas vulnerables y equipos de calle se desplegarán durante las horas de temperaturas más altas
Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: "Para mí el verano significa encerrarse en casa"
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado la fase de alerta diurna por calor intenso a partir de este jueves a las 10.00 horas. El gobierno municipal ha justificado que la situación meteorológica supone un peligro "alto" para la ciudadanía vulnerable, ya que se prevé que el pico de calor pueda superar los 34 grados durante el día.
La activación implica la puesta en marcha de actuaciones de carácter preventivo que implican el despliegue de equipos de calle del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Los trabajadores estarán coordinados por Protecció Civil y contorán con la colaboración de la Cruz Roja.
Los agentes desplegados en la calle durante las horas de más calor informarán a personas en situación de vulnerabilidad sobre la ubicación de los refugios climáticos y las fuentes públicas de la ciudad. También aconsejarán cómo hacer frente a la canícula. También repartirán material preventivo como gorras, agua, cantimploras y abanicos a personas sin hogar en situación de vulnerabilidad.
Esta nueva alerta se añade a la emergencia de calor intenso por noches tórridas del Plan Calor municipal, que se mantiene activa desde el 8 de agosto. Precisamente, este jueves la alerta por noches tórridas pasa a la fase de emergencia. En este caso, la alerta se declara cuando las temperaturas se prevén por encima de los 28 grados durante la noche. El 'Pla Calor' municipal está activo en fase preventiva desde el 15 de junio al 15 de septiembre.
