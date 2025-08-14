Barcelona ajusta precios en un verano de menos gasto turístico: hoteles de lujo desde 183 euros

Desde 183 euros la noche, una pareja puede disfrutar este agosto de una estancia en un hotel de gran lujo céntrico en Barcelona. A partir de 101 euros encontrará opciones en numerosos cuatro estrellas. La oferta y la demanda imponen el ritmo de las tarifas hoteleras en cualquier destino, de modo que este verano a muchos establecimientos de la capital catalana les ha tocado reajustar precios para ser más competitivos. Diversos operadores consultados así lo constatan, mientras que el buscador Booking muestra precios moderados en muchos alojamientos. A falta de que el INE publique los datos sobre volúmenes de turistas y pernoctaciones en julio, el Observatorio del Turismo de Barcelona retrata al viajero de ese mes con un gasto diario de 99,23 euros (alojamiento aparte), 6,65 euros menos que hace un año. Nadie duda de que la ciudad está llena de visitantes, pero algunos datos indican que se ha frenado la afluencia de los de mayor poder adquisitivo.

Julio y agosto nunca fueron meses estrella en ocupación ni rentabilidad, porque la capital registra sobre todo viajeros de ocio y vacacionales, frente al exitoso turismo de negocios y congresos que nutre otros meses. Sin embargo, el año pasado los precios se elevaron al compás de las expectativa de la Copa América y con eventos relevantes como el desfile de Louis Vuitton. Este año muchos hoteles habían hecho unas previsiones de ocupación con tarifas al alza que no han sido posibles en muchos casos, lo que ha llevado a recortar algo los precios. Lo confiesan a EL PERIÓDICO directores y portavoces de diversos hoteles de lujo consultados, que piden no ser citados. No es una situación grave, advierten, pero hay menor demanda de la prevista en el segmento de viajeros que más gasta.

Por entre 183 y 300 euros la noche --aunque las cifras oscilan a diario-- hay una gran oferta de la máxima categoría para dormir en Barcelona por todo lo alto estos días. Hoteles de ensueño como el Eurostars Grand Marina, Grand Hyatt Barcelona, NH Calderón, Bagués, Claris Hotel & Spa, Kimpton Vividora, Abac, Nobu, Lamaro, Ohla Eixample, Le Méridien, InterContinental y otros. Muy pocos superan ahora los 450 o 500 euros, que se habían hecho habituales en muchos momentos del año. También por entre 101 y 200 euros se puede pernoctar en un cuatro estrellas incluso con desayuno en algunos casos, algo nada habitual en la metrópolis. Y por debajo incluso de municipios playeros de la provincia con enorme oferta turística, como Calella, según puede verse en Booking. El repertorio abarca establecimientos icónicos en el corazón de Ciutat Vella, del litoral y en el Eixample. En cambio, los precios comparativamente han resisitido más en las categorías inferiores.

Casi la mitad del gasto en comer y beber

En cuanto al gasto, la media en alojamiento por día se situó en julio en 79,63 euros (algo por encima del 2024), con estancias ligeramente más cortas (5 noches), aunque este dato sale de los precios ofertados inicialmente, no de la tarifa abonada. Y el dispendio en la ciudad durante la estancia baja por debajo de los 100 euros, destinando a comer y beber un 44,7% del dinero, a cultura un 22,6%, a compras un 19,6% y a transporte un 13%, según datos del Observatorio.

La Associació de Passeig de Gràcia señala que ya el primer semestre aumentó el volumen de transacciones un 9% en esta arteria premium, mientras el valor crecía solo un 2%. La razón fue el descenso del tíquet medio: las tiendas de lujo bajaron, mientras que creció el segmento de marcas populares. Pero además el verano no es el mejor periodo de ventas para las tiendas más exclusivas, porque predominan las compras de rebajas y el viajero vacacional.

Las razones del menor gasto y del menor peso del turismo de alto poder adquisitivo son variadas. Algunas son comunes a otros grandes destinos europeos: como la situación geopolítica y la hipersensibilidad del mercado estadounidense a las políticas y anuncios de Trump. Aún sin datos oficiales, se intuye que están viajando menos o que lo hacen a última hora. Barcelona tiene a esta nacionalidad como uno de sus principales visitantes internacionales, por lo que tiene una incidencia directa. "El cliente de EEUU no solo es uno de los que más gastan en alojamiento, también hace mucho turismo cultural y tiene mucho interés en la gastronomía", explican en un hotel junto a paseo de Gràcia. Si este viajero frena, se deja notar también en la restauración o las tiendas. Algunos restaurantes consultados corroboran una bajada de facturación en ese sentido. Y hay perspectivas de que descienda más en 2026.

Este viajero también es especialmente sensible a cuestiones como la seguridad y la turismofobia. En la conserjería de uno de los hoteles más cotizados de Barcelona señalan que cuando se produjo el reciente tiroteo en la calle de Consell de Cent hubo "llamadas de norteamericanos preguntando si había riesgo en la ciudad y valorando cancelar su estancia". Los actos antiturismo también tienen trascendencia en la prensa internacional y no ayudan a atraer "turismo de calidad", señalan distintos operadores.

Por nacionalidades, citan este verano el repunte de canadienses y mucho viajero francés y de Próximo Oriente.

En el análisis general de la temporada, a dichos factores se han sumado las olas de calor que provocan que muchos decidan su viaje en el último momento o busquen destinos más templados. Pero además, fuentes del Observatorio del Turismo en Barcelona destacan que "como tendencia y cambio de dinámica general, más del 50% de reservas se hacen a menos de 15 días de viajar".

Más excursionistas alojados en otros municipios

El tórrido verano también puede haber influido en el creciente turismo fuera de la metrópolis --que constata el Observatorio--, sobre todo en la costa. Cabe recordar, con datos de 2024, que casi el 40% de turismo alojado en la Región de Barcelona (la provincia sin contar la capital catalana) realizan excursiones a otros municipios y Barcelona es su principal destino (27,1%). Basta con ver la masiva llegada de excursionistas a diario en los trenes de Rodalies, saliendo por la estación de la plaza de Catalunya, así como en autocares. Esa afluencia hace que el centro de la ciudad y sus iconos se vean abarrotados, pese a que muchos alojamientos locales han tenido una ocupación algo inferior a la prevista. La motivación para alojarse fuera no siempre es el precio, sino el buscar enclaves más tranquilos o menos urbanos y que permitan explorar el territorio desde esas bases.

Los apartamentos turísticos ya advirtieron en sus previsiones de un ligero descenso en torno a cinco puntos, al anticipar un 80% de ocupación este verano. Algunos gestores de pisos corroboran ahora esa tendencia, así como la aplicación de precios por debajo de 2024. El Gremi d'Hotels de Barcelona anunció una expectativa del 85%, pero de momento no hace valoraciones a la espera de cerrar la temporada estival. Un reciente barómetro hotelero de Cushman & Wakefield sobre el primer semestre de 2025 situó el precio medio en los hoteles locales en 195 euros la noche, con un ligero descenso de la ocupación media (76,6%).

El año pasado, la ocupación ya bajó ligeramente en verano, frente a un aumento del gasto turístico y de la facturación hotelera por los precios al alza del alojamiento. Se tomó como algo positivo, porque ejercía de filtro en la calidad del sector. "Pero ahora hemos tenido que tocar los precios un poco al ver que el resto lo hacían", señalan en un gran lujo del Eixample, que en lugar de superar el 90% en 2024 está por debajo del 80%. Otros consultados rondan incluso el 60% algunos días valle, pero advierten que los grandes hoteles pueden haberlo sufrido más.