¿Qué centros comerciales abren este 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?

El 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, será festivo en Catalunya y el resto de España. Este año la fecha coincide con un viernes, lo que permitirá a muchos disfrutar de un puente de verano. Entre escapadas y planes de ocio, son muchos los que se preguntan si podrán aprovechar la jornada para visitar su centro comercial favorito.

La apertura o cierre de estos espacios dependerá de la ubicación y de la política de cada complejo. En algunas ciudades permanecerán cerrados, mientras que en zonas costeras y turísticas, donde la afluencia de visitantes se multiplica en estas fechas, es más probable que abran con horarios especiales o reducidos.

Zonas de Gran Afluencia Turística

Si quieres hacer compras, ir al cine, comer en un restaurante o simplemente pasear entre tiendas, conviene informarse antes de salir de casa. De hecho, la mayoría de los centros comerciales de Barcelona se mantendrán abiertos, pero los horarios pueden cambiar.

Es más, desde la aprobación de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Barcelona, en mayo de 2022, los establecimientos comerciales de dichas zonas pueden abrir los domingos y festivos durante ciertas épocas del año.

De forma general, antes de su aprobación, las tiendas solamente podían abrir sus puertas 10 domingos o festivos al año: 8 de estos días eran comunes para toda Catalunya, y 2 de libre elección por parte de los ayuntamientos.

Los establecimientos abiertos

Entre estas zonas se encuentran ubicaciones céntricas como el Barri Gòtic, el Raval o l'Eixample, áreas costeras como la Barceloneta o el Fòrum, y barrios como Sants, Hostafrancs, Gràcia o Sant Antoni.

En este contexto, el día 15 de agosto es uno de los festivos escogidos para mantener los negocios abiertos: centros comerciales como Las Arenas, Glòries, Diagonal Mar, La Maquinista o L'illa Diagonal podrán recibir visitantes el día de la Asunción.

Además, muchas tiendas del centro, ubicadas en calles como Portal de l’Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, también se acogerán al horario extendido.

Horarios especiales

Aun así, las franquicias tendrán una franja horaria especial: abrirán de 12.00h a 20.00h, mientras que de lunes a sábado, durante el horario de verano -que finaliza el 30 de setiembre-, será de 9:30 a 22:00.

Sin embargo, el centro comercial Maremàgnum es un caso aislado, ya que abre de lunes a domingo de 10.00h a 22.00h sin excepción.

El objetivo de esta decisión es fomentar las compras durante la temporada alta del turismo -que va de mayo a septiembre-, puesto que la apertura de los domingos y de ciertos festivos genera un aumento significativo de la facturación.