La Torre de Collserola estrena una 'Sunset Experience' junto al Tibidabo

Recuperamos con motivo del estreno de la iniciativa este artículo publicado originalmente el 1 de agosto de 2025.

Barcelona retoma la apertura gradual del mirador de la Torre de Collserola, una atalaya única con vistas 360° que estuvo cerrada cuatro largos años tras la pandemia. El verano pasado reabrió con un horario reducido de mediodía y este agosto se lanza a ofrecer una propuesta llamativa de la mano del parque de atracciones Tibidabo. Se tracta de la nueva Sunset Experience, una visita al atardecer (de 18:30h a 21:30h) gratuita para los usuarios del funicular Cuca de Llum.

Según ha avanzado a EL PERIÓDICO la organización, comprar online un billete para subir en funicular (13,50 euros) entre el 13 y el 31 de agosto permitirá redondear la jornada en Collserola con esta visita singular sin pagar ningún extra. Y de propina el usuario recibirá un 15% de descuento en los restaurantes y bares del Área Panorámica del parque, que es de libre acceso. Desde este punto, un sendero bien acondicionado permite llegar a pie en 15 minutos hasta la entrada de la torre de telecomunicaciones.

Reabre el mirador de la Torre de Collserola / Irene Vilà Capafons

La primera quincena del mes el mirador mantiene la apertura de miércoles a domingo de 12h a 15h. La continuidad de la promoción vespertina dependerá del resultado cosechado, aunque el balance de visitantes actual ya avala la iniciativa.

La afluencia a la Torre de Collserola crece poco a poco, sin riesgo de masificación. En los tres meses que abrió el pasado verano subieron a este mirador 3.468 personas: la mayoría en septiembre (2.568) tras un arranque sin apenas publicidad en julio (101) y agosto (799). Este julio de 2025 ya ha registrado más de 1.500 visitas, por lo que la previsión es optimista.

La Cuca de Llum, que sube al Tibidabo. / Jordi Otix

El Tibidabo, que gestiona la empresa municipal BSM, comercializa el acceso del público general a una infraestructura crítica como esta. Es la torre más alta de Catalunya y pertenece a una sociedad público-privada formada por Cellnex, Telefónica, Ayuntamiento y Generalitat. Gestiona radiofrecuencias como la TDT de televisión o las ondas FM radiofónicas las 24h del día y acoge medio centenar de trabajadores.

Vistas del mar al Cadí

Las vistas 360º a una altura de 560 metros sobre el nivel del mar justifican la excursión hasta esta atalaya, desconocida para la mayoría de barceloneses. El mirador es una sala triangular con todo el perímetro acristalado. Sin aperturas y con una barandilla, permite disfrutar de las vistas sin tentar al vértigo. En un día claro ofrece un radio de visión de hasta 70 kilómetros en todas direcciones, es decir, que permite divisar desde la línea de playas hasta el Cadí-Moixeró.

Nubes y puesta de sol durante el atardecer en la torre de Collserola y el Tibidabo. / FERRAN NADEU

Oficialmente está en la planta 10 (de 13), pero su posición equivale a una 38ª planta. Para llegar hay que subir en un ascensor panorámico que quita el hipo: la caja acristalada sujeta solo por la pared trasera vuela 135 metros en 2,5 minutos. Incluso sin Sunset Experience, las entradas son aptas para cualquier bolsillo: tarifa base de 7 euros y descuentos sociales que la reducen casi a la mitad.

Unos precios muy inferiores a los que hay que pagar en el resto de famosos miradores de la World Federation of Great Towers, liga mundial de miradores a la que pertenecen por ejemplo la Torre Eiffel de París o el Empire State Building de Nueva York. Desde 2024 también forma parte de este selecto club un segundo icono barcelonés, la Torre Glòries, que precisamente acoge este septiembre un encuentro de la entidad mundial.