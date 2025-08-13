Frente a la clínica Corachán

Barcelona remodelará los jardines de Joan Vinyoli de Sarrià a principios de 2026

El proyecto supondrá una inversión de 1,2 millones de euros y las reformas incluyen la plantación de vegetación y un nuevo sistema de riego

Así es el nuevo parque en Barcelona: cada visita es una aventura personalizada gracias a la tecnología

Jardins de Joan Vinyoli de Sarrià-Sant Gervasi.

Jardins de Joan Vinyoli de Sarrià-Sant Gervasi. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / Europa Press

Europa Press

Europa Press

Barcelona
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el proyecto ejecutivo de mejora de los Jardins de Joan Vinyoli, en el barrio de Sarrià y frente a la conocida Clínica Corachán. Las obras se iniciarán a principios de 2026 y se prolongarán unos tres meses.

La remodelación, que supondrá una inversión de 1,2 millones de euros, abordará un total de 3.876 metros cuadrados y contempla instalar un nuevo sistema de riego, plantar árboles y retirar la vegetación muerta por la sequía, indica el consistorio en un comunicado.

También se prevé plantar césped y arbustos nuevos, colocar una valla alrededor de las nuevas plantaciones y parterres, reponer el pavimento de las aceras y también la arena de los caminos interiores.

