Frente a la clínica Corachán
Barcelona remodelará los jardines de Joan Vinyoli de Sarrià a principios de 2026
El proyecto supondrá una inversión de 1,2 millones de euros y las reformas incluyen la plantación de vegetación y un nuevo sistema de riego
Así es el nuevo parque en Barcelona: cada visita es una aventura personalizada gracias a la tecnología
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el proyecto ejecutivo de mejora de los Jardins de Joan Vinyoli, en el barrio de Sarrià y frente a la conocida Clínica Corachán. Las obras se iniciarán a principios de 2026 y se prolongarán unos tres meses.
La remodelación, que supondrá una inversión de 1,2 millones de euros, abordará un total de 3.876 metros cuadrados y contempla instalar un nuevo sistema de riego, plantar árboles y retirar la vegetación muerta por la sequía, indica el consistorio en un comunicado.
También se prevé plantar césped y arbustos nuevos, colocar una valla alrededor de las nuevas plantaciones y parterres, reponer el pavimento de las aceras y también la arena de los caminos interiores.
