Hasta el 16 de agosto
PROGRAMA | Arrancan las fiestas de Sant Roc, las más antiguas de Barcelona con 436 años de historia
Esta semana se celebra la fiesta mayor de la plaza Nova, eclipsada por la multitudinaria celebración de Gràcia
En pleno centro de la ciudad habrá 'gegants', 'capgrossos' y bailes tradicionales en un ambiente familiar
Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona: actividades y conciertos
Laia Carpio Fusté
Ni la peste bubónica, ni las guerras civiles, ni el turismo masivo de Barcelona han conseguido acabar con la fiesta mayor de Sant Roc de la plaça Nova, que con 436 años de historia es la más antigua de la ciudad. La Asociación de Fiestas de la plaza Nova es la protagonista de esta celebración, que se inició en 1589, y este 2025 rendirá honor a sus tradiciones con bailes de 'gegants', 'capgrossos', danzas y juegos tradicionales, en un ambiente muy familiar.
A continuación, te presentamos todas las actividades en las que puedes participar durante las fiestas de Sant Roc, que se celebran del 12 al 16 de agosto, eclipsadas como cada año por las de Gràcia.
Miércoles 13 de agosto
18:00 h. ‘En Cu-cut dalt del ruc’. Tradicional pasacalles inaugural de la fiesta con el ‘capgròs’ Cu-cut montado en un asno.
19:00 h. Izada de la Bandera Heráldica de Sant Roc. A cargo de Joaquim Gómez Jornet y Ferran Gómez Jané, vecinos del barrio y comerciantes del tradicional obrador y tienda Mobles Casa Jornet, que inaugurarán oficialmente las fiestas.
19:15 h. Presentación de ‘El Ball del Tano i el Beco’. Los ‘capgrossos Vells’ de la Plaça Nova, Tano y Beco, presentarán su nuevo baile.
19:30 h. Baile de ‘Sardanes’. A cargo de la Cobla Ciutat de Granollers.
21:00 h. Cantada de Habaneras con el grupo Barca de Mitjana. Se ofrecerá el tradicional ‘Cremat de Rom’ en el intermedio de la actuación.
Jueves 14 de agosto
18:00 h. ‘La Festa del Gos’. 52ª tradicional 'Salutació del gos a Sant Roc'. Presentación de todos los perros del barrio que quieran participar y reparto de recuerdos.
18:00 h. Concurso infantil de dibujo. Podrán participar niñas y niños de 2 a 14 años. Tema: ‘Les Festes de Sant Roc’.
19:00 h. Juegos populares y tradicionales. Juegos como las carreras de sacos y del huevo y la cuchara, romper la olla y la ‘Cucanya’ de la Plaça Nova.
19:45 h. Elevación del globo del ‘Capità Munyon’.
22.00 h. Noche de baile con el grupo La Selva Band y DJ Kylans.
Viernes 15 de agosto
12:00 h. Celebración de la Fiesta de la Virgen de la Asunción en la parroquia de Santa Maria del Pi. Misa solemne. Durante el oficio bailarán los 'Gegants Petits del Pi'. Exposición de la tradicional 'Llitera de la Dormició de la Mare de Déu'. La litera, de finales del siglo XVIII, es una de las pocas conservadas en Catalunya.
17:30 h. 44a Encuentro y baile de ‘Gegants’. 'Plantada', 'cercavila' y muestra de bailes.
19:15 h. Chocolatada popular.
19:30 h. Espectáculo de magia con el mago Xarrin Xarrin.
20:15 h. 'Cucanya'. Juego centenario para niños en la plaza Nova.
22:00 h. Show "Cocodrilo Club" del DJ Albert Malla.
Sábado 16 de agosto
9:30 h. Gran 'Traca Despertada' y 'Seguici’ tradicional de Sant Roc. En el evento principal de la festividad desfilarán por las calles el 'Diable de Sant Roc', los 'bastoners' del 'Esbart Català de Dansaires', el 'flabiolaire' Joan Gómez, la 'Àliga de la Ciutat', los 'grallers' La Pessigolla, el 'Lleó de Barcelona', los 'grallers del Pi', los 'gegantets' de la Plaça Nova –Gal·la y Pippo–, el 'flabiolaire' Jordi Puig, el 'nan' Cu-cut, los 'capgrossos Vells' de la Plaça Nova –Tano y Beco–, los 'gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaça Nova' –Laieta y Roc–, la 'Bandera Verda' de la comisión de fiestas, la imagen de Sant Roc sobre 'baiard', la Coral Sant Medir, la Cobla Ciutat de Granollers, vecinas y vecinos, exvecinas y exvecinos y simpatizantes del barrio, todos dirigiéndose a la Basílica de Santa Maria del Pi.
El recorrido pasará por la plaza Nova, avenida de la Catedral, calle del Dr. Joaquim Pou, calle dels Sagristans, calle dels Capellans, calle dels Arcs, calle de la Cucurulla, plaza de la Cucurulla, calle dels Boters, plaza Nova, calle de la Palla, plaza de Sant Josep Oriol, plaza del Pi, calle del Cardenal Casañas, calle d’en Roca, calle de la Portaferrissa, calle de Petritxol y plaza del Pi.
10:15 h. Renovación del voto a Sant Roc. En el Altar Mayor de la Basílica de Santa Maria del Pi, misa solemne. Durante el oficio se realizará el 'Ball dels Gegants Centenaris’ de Sant Roc de la plaza Nova. Bendición de los ‘panellets’ de Sant Roc, veneración de la reliquia del santo y canto de los ‘Goigs’. Terminada la ceremonia, repique de campanas y lanzamiento de morteros desde el campanario de Santa Maria del Pi y reanudación del 'Seguici'.
11:45 h. Baile del 'Àliga' de la ciudad y canto de los 'Goigs a Sant Roc'. En la Catedral de Barcelona, delante de la capilla de Sant Roc.
12:00 h. Recepción y bailes del 'Seguici' en el Palacio Episcopal.
12:40 h. Tradicional visita al Palacio Episcopal y colocación de la Bandera Verde en el balcón del palacio.
12:45 h. Ofrenda floral a Sant Roc en la plaza Nova. A cargo de las niñas y los niños de la Colla de la plaza Nova a la imagen de Sant Roc de la plaza Novacon el perro de color azul celeste.
12.50 h. Baile del Centenario de los ‘gegants’ de Sant Roc de la plaza Nova.
12:55 h. Tres ‘Sardanes’. A cargo de la Cobla Ciutat de Granollers.
13:00 h. 'El Porró Llarg'. Como se hace desde 1830, el 'Porró Llarg', lleno de buen vino, permanecerá todo el día en la plaza Nova, para que lo beba quien pueda levantar su larguísimo ‘galet’.
13:15 h. 'Cucanya' de la plaza Nova.
18:00 h. 'Titelles'. Edición especial de 'putxinel·lis' tradicionales catalanes a cargo de la compañía 'Titelles' Vergés y presentados por el títere Cu-cut, con la obra: “El retorn dels 'putxinel·lis' modernistes”.
19:00 h. Entrega de premios de los concursos de dibujo y de ‘Cucanya’.
19:30h . Actuación del Esbart Català de Dansaires
22:15 h. 'Va tocada', Cercavila sin fuego de los grupos participantes en el 41º 'Correfoc' de Sant Roc.
22:30 h. 41º 'Correfoc' de Sant Roc.
23:10 h. 152º 'Castell de Focs' de Sant Roc.
23:15 h. Baile final de la Fiesta Mayor con el DJ Send.
