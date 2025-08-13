Octogenarios bajo el sol de la playa de Badalona en plena ola de calor: "No nos importan las altas temperaturas"

Aglomeraciones, insolaciones y arena hasta en los más recónditos recovecos de la anatomía humana: ir a la playa es habitualmente un deporte de riesgo. La amenaza física alcanza cotas insospechadas si se le suma una ola de calor. Más aún a una edad avanzada. Pero ninguno de esos motivos pesa lo suficiente como para impedir a Ascensión Salmerón, de 90 años, disfrutar de vitamina D a espuertas en la orilla de la Playa de la Estación de Badalona un 12 de agosto a las 11:00 h de la mañana. "El baño ayuda a mi madre a bajar la temperatura de su cuerpo", cuenta a EL PERIÓDICO la hija de la anciana, Glòria Pérez (67 años).

No me importa demasiado la ola de calor: necesito venir cada día Francisco Perea — Vecino de Badalona

Madre e hija gozan de la compañía de otras dos señoras también socias del Club Natació Badalona, Isabel Ramírez (76 años) y Mari Carmen Tranche (73 años). Al tiempo que otras muchas personas mayores, varias de ellas octogenarias, se resisten a abandonar la tumbona este martes de agosto en plena ola de calor. "Haga el calor que haga, venimos cada día un par de horas. Es como tomar el café en la Rambla pero entre arena: nos encanta hablar de la vida mientras nos bañamos", describen entre risas Ramírez y Tranche.

A esta hora de la mañana, ni rastro en las playas de Badalona de los guateques que ha vetado el alcalde Albiol. Más bien reina la contemplación casi cisterciense. A ella precisamente se ha abonado Francisco Perea, que a sus 87 años no renuncia a la playa pero, él sí, opta por ver los toros desde la barrera. O sea, desde la sombra y relajado en su 'scooter' de movilidad reducida.

Francisco Perea, de 87 años, disfruta de la playa de Badalona en plena ola de calor. / Zowy Voeten

"No me importa demasiado la ola de calor: necesito venir cada día, sea verano o invierno", afirma el señor. A primera hora de la mañana, se pasea por la calle del Mar. Y más hacia el mediodía, junto con su cuidadora, planta su vehículo en una zona de sombra de la playa. Desde allí, con la que cae, otea el panorama. "Los mayores necesitamos salir y estar activos", rubrica Perea.

Dos sonados casos han puesto sobre aviso a Catalunya de los peligros de la ola de calor: el fallecimiento de una trabajadora de limpieza de Barcelona a finales de junio y el de un temporero en Alcarràs este mismo martes. Según el Ministerio de Sanidad, fueron 1.060 las muertes prematuras en julio por las altas temperaturas, un 57% más que el año pasado. El calor se ceba especialmente con los más vulnerables, tal y como radiografía un estudio del Institut Metròpoli que ubica, desde L'Hospitalet de Llobregat hasta Santa Coloma de Gramenet, las secciones censales del área de Barcelona que más sufren el calor por sus bajos niveles de renta.

"¿Qué mejor sitio que la playa para refrescarse?"

A Yaroslav y Tamara, ambos de 73 años, tampoco parecen importarles demasiado las altas temperaturas. De origen ucraniano, llevan 23 años viviendo en Badalona. Al salir del agua, este diario les pregunta si a su edad no les preocupa un posible golpe de calor a pleno sol. "Venimos mucho porque nos encanta refrescarnos", responden. "La semana pasada vinimos con nuestros nietos, que nos visitaron e hicieron turismo con nosotros", agrega la pareja.

Yaroslav y Tamara, matrimonio ucraniano que lleva 23 años residiendo en España, en la playa de Badalona durante la ola de calor. / Zowy Voeten

Tampoco se ha quedado en casa este martes de agosto Luis, de 75 años. "Eso que dicen de la ola de calor no me convence mucho: ¿tú te lo crees?", pregunta. Luis, sin camiseta, lleva a pie su bici por el margen de la arena. Afirma practicar activamente la vida sana. "¿Qué mejor sitio que la playa para refrescarse?", señala secundando a Yaroslav y Tamara.

Luis, de 75 años, junto a su bicicleta en la playa de Badalona durante una jornada marcada por las altas temperaturas. / Zowy Voeten

Julián Herrera y Mercedes Navajas, de 70 y 69 años respectivamente, llevan un año viviendo en Badalona. También socios del Club Natació Badalona, son más de montaña, confiesan, pero el verano les ha abocado irremediablemente a la playa. La pareja se ha trasladado a la cuarta ciudad más poblada de Catalunya por su hijo y sus nietos. Aunque, reconocen, les gustaba mucho la tranquilidad de Sant Just Desvern. Eso sí: "Nos encanta Badalona", sostienen. Sobre todo "los servicios de todo tipo que nos quedan cerca de casa".

Julián Herrera y Mercedes Navajas, en la playa de Badalona durante la ola de calor / Zowy Voeten

A la playa, apostilla Navajas, vienen a relajarse por las mañanas. "No notamos mucho la ola de calor", consideran. Por las tardes pasean a pie. "Nuestro hijo nos delimitó una zona de Badalona y nos dijo: 'De aquí no os salgáis'", bromean. El señor, Julián Herrera, señala a una mujer y dice: "A esa señora tenéis que entrevistarla porque es la metáfora perfecta de alguien mayor que está en la playa en plena ola de calor". Se trata de Ascensión Salmerón, la bañista de 90 años que disfruta de vitamina D a espuertas en la orilla de la Playa de la Estación de Badalona un 12 de agosto en plena ola de calor.