Investigación abierta
Muere una mujer mayor en el incendio de su domicilio en Terrassa
Muere un alpinista de Terrassa de 60 años y su compañera resulta herida grave en un accidente en los Alpes suizos
Manuel ArenasManuel Arenas
Redactor y coordinador del equipo de información del área metropolitana de Barcelona
Periodista de información y audiencias locales del área metropolitana de Barcelona. Antes trabajé en la productora audiovisual Clack, donde investigué y desarrollé guiones de documentales, y colaboré con EL PERIÓDICO firmando la contraportada del diario y publicando reportajes en las secciones Gran Barcelona, Sociedad y Entre Todos. Empecé en la prensa local de mi ciudad, Santa Coloma de Gramenet, concretamente en el Diari de Santa Coloma.
Una mujer de 69 ños ha muerto en un incendio de una vivienda que ha quemado un tercer piso en el pasaje de la Castellassa de Terrassa este miércoles por la mañana. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso que alertaba del incendio a las 6:19 h y han activado 3 camiones de agua, 1 autoescalera y 1 vehículo de coordinación y mando, han informado en un comunicado.
Tras llegar, han encontrado el fuego "completamente" desarrollado en el tercer piso de un bloque con planta baja y 5 pisos, que había roto por la fachada y con indicios de que podría haber una víctima en el interior.
Han comenzado las tareas de extinción del incendio desde el exterior, han accedido al interior del bloque para buscar potenciales víctimas en la escalera y el piso afectado y, una vez en el interior del piso, han localizado el cuerpo sin vida de una mujer. El incendio ha quemado completamente una habitación y el comedor de la vivienda, así como el resto del piso, que ha quedado afectado por el humo y la temperatura.
Vecinos confinados
Los vecinos del resto de pisos se ha confinado en el interior de sus domicilios y, después que los Bomberos hayan extinguido el incendio, han empezado las labores de ventilación del bloque y revisión de los otros pisos, por tal de asegurar que el resto de la comunidad estaba en buen estado.
Los Mossos d'Esquadra han activado 4 patrullas y se han hecho cargo de las tareas judiciales pertinentes y de la investigación de las causas del incendio, mientras que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado 5 dotaciones y ha atendido a 2 personas afectadas, en estado leve, que no han requerido traslado a ningún centro hospitalario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
- La zona azul de aparcamiento en agosto es gratis en todas estas ciudades del área de Barcelona
- Nuevo paso para convertir el párking del Alcampo de Sant Boi en una planta fotovoltaica: adjudicado el contrato por 5 millones
- Los Mossos buscan al autor de un atropello múltiple con ocho heridos en Granollers
- La nueva denuncia de Albiol contra los multirreincidentes: 'Es un puñetero escándalo
- El envilecimiento comercial alrededor de la Sagrada Família toca fondo a 10 meses del centenario de la muerte de Gaudí
- CLAVES | Cómo Sabadell relanza una de sus arterias comerciales con una inversión de 50 millones de euros
- Los dos únicos puntos sin árboles de Barcelona sortean el calor con escapadas y sillas en la calle: 'Aquí todo es cemento