Liberan 10 tiburones frente a las costas de Barcelona | VÍDEO

La asociación Catsharks devolvió 10 tiburones al mar el pasado sábado frente a las costas de la provincia de Barcelona. Nada que ver con el tiburón de Spielberg. Estos son pintarrojas: llegan a medir 50 centímetros como mucho, tienen aire de dibujo Disney, habitan en el fondo del mar y su dieta no incluye humanos. Los huevos (cápsulas) de estos escualos habían sido capturados accidentalmente y recuperados por los propios pescadores de Barcelona. Se mantuvieron durante 5 meses en la zona de acuarios del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) hasta que eclosionaron y han podido volver a casa sin banda sonora inquietante. Apenas miden 12 centímetros.

Catsharks

¿Tiburones en el Mediterráneo? Se echan las manos a la cabeza con alarmismo peliculero miles de bañistas cada verano. No es ninguna novedad. “En el Mediterráneo se han registrado 45 especies aproximadamente”, detalla Claudio Barría, director científico de Catsharks. Eso incluye al tiburón blanco y a los dos peces más grandes del mundo, el tiburón ballena y el peregrino. Nada de lo que preocuparse. Todo lo contrario: avistar una aleta es buena señal. “Spielberg los ha convertido en villanos icónicos –lamenta Claudio-. En verdad, son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas”.

Ya ni siquiera se habla de “ataques”, apunta el científico. “Se llaman interacciones o incidentes, porque no hay una intención de atacar. La mayoría se producen por equivocación o acciones defensivas. En los últimos 50 años, son casi inexistentes en el Mediterráneo español”. De hecho, son los tiburones los que deberían salir pitando al avistar a algún humano. “Cada año –lamenta Claudio- se matan más de 100 millones de ejemplares”.

Cada verano se viralizan vídeos de aletas por la costa catalana. Este año circulan por Whatsapp vistosos avistamientos en Ametlla de Mar y Badalona. Alguna tintorera –tiburón azul- se ha grabado a pie de orilla. Pese al recurrente miedo de cine, no suponen ninguna amenaza para los humanos. “Cuando acaban merodeando por la costa –justifican los expertos-, suele ser porque se encuentran débiles o desorientados”.

“Los avistamientos, en general, no son significativamente más altos”, apunta Claudio. Lo que sí es significativo, añade, es que “se están viendo numerosos casos de espadas de pez espada clavadas en la cabeza de tintoreras”. Se puede apreciar en el vídeo de la tintorera de Ametlla.

La mayor asociación de España

Catsharks es la mayor asociación en España dedicada al estudio y conservación de tiburones, rayas y sus ecosistemas. Uno de sus proyectos, Reggscat, pretende “establecer protocolos –detallan- para identificar y recuperar los huevos de tiburones y rayas capturados accidentalmente”. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Tarragona y la Cofradía de Pescadores de Barcelona.

Huevos de tiburón. / Anabel Colmenero

Todos los huevos recuperados de momento son de pintarrojas. “Las influencers de los tiburones”, las llaman los científicos. “Por su carisma, su accesibilidad y su valor educativo -dice Claudio-. Tienen un comportamiento tranquilo y llamativo que ayuda a romper el estereotipo de los tiburones de aspecto feroz”.

“Generar sinergias con los pescadores, que conocen y viven del mar, es esencial para proteger la vida marina”, apunta Ana Colmenero, investigadora del ICM-CSIC a cargo del proyecto y coordinadora del Grupo Nacional de Especialistas de Especies: tiburones, rayas y quimeras de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN)

"El proyecto -añaden los investigadores- también les ha servido para conocer cómo se aclimatan estos tiburones a los acuarios para poder replicar el proceso con especies amenazadas, como por ejemplo el alitán". Otro tiburón con madera de 'influencer'.