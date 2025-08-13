L'Hospitalet renueva el césped artificial de varios campos de fútbol de las instalaciones deportivas municipales

El Ayuntamiento de L'Hospitalet (Barcelonès) ha comenzado este mes de agosto los trabajos de renovación del césped artificial de cinco campos de fútbol de instalaciones deportivas municipales.

La actuación afecta a: las dos pistas exteriores del Polideportivo Municipal Les Planes, el campo de fútbol 7 del Campo Municipal de Fútbol Santa Eulàlia y en la pista del Cruyff Court. En un comunicado, originalmente, el consistorio ha apuntado que también estaba prevista la renovación de uno de los córners del Estadio Municipal de Fútbol, sede del CE L'Hospitalet, el 'Hospi', que esta temporada dará los primeros pasos en el nuevo proyecto que aspira a llevar al equipo a lo más alto del fútbol profesional. Sin embargo, el club desmiente este hecho y apuntan que lo que en realidad está previsto es que se arregle una zona anexa al campo de fútbol 7 destinada al entrenamiento de porteros.

"Es una actuación que estaba presupuestada desde hace más de dos años. La renovación del campo de fútbol 11 ni está ni se la espera", denuncia Òscar Milla, directivo del club hospitalense. Fuentes municipales explican que se ha tratado de una confusión y que, efectivamente, la renovación se lleva a cabo en un pequeño espacio ubicado cerca del campo de fútbol 7.

Las labores, adjudicadas mediante concurso público a la empresa Fieldturf Poligras SA y que tienen un presupuesto de 164.614 euros, se llevan a cabo entre la segunda semana de agosto y la primera semana de septiembre. El contrato incluye la retirada del material actual, en mal estado por el paso del tiempo y la utilización de los espacios, y la instalación del nuevo. En total, se renovarán 4.360 metros cuadrados de césped artificial.

Respecto al estado del césped del Hospi, Òscar Milla denuncia los problemas con los que se encuentra el principal club de L'Hospitalet. Así, las mismas fuentes municipales confirman a este diario que recientemente se ha activado un "proceso interno de garantía" a Poligras porque el césped instalado ha durado menos tiempo del que estaba previsto.

En el caso del Campo Municipal de Fútbol Santa Eulàlia, las tareas incluyen también la sustitución de las rejas metálicas de la canalización por otras de polipropileno. "Esta actuación se realiza dentro del objetivo municipal de mantener en buen estado las instalaciones deportivas municipales", apunta el consistorio en un comunicado.