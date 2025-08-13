Hallado el cadáver en descomposición de un hombre en una furgoneta de Badalona

El cadáver en descomposición de un hombre ha sido hallado en una furgoneta en el barrio de Pep Ventura de Badalona.

La localización se produjo este 12 de agosto a las 20:30 h después de que los vecinos de la Av. Marquès de Montroig se quejaran de un olor intenso, tal y como confirman a EL PERIÓDICO fuentes de los Mossos d'Esquadra tras avanzarlo el diario 'Tot Badalona'.

La policía catalana descarta por el momento indicios de criminalidad. Y constata que el hombre pasaba muchas noches en el vehículo, por lo que la hipótesis es que pueda tratarse de una persona sin hogar.