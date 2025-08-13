Girona, Montcada e Igualada: las tres ciudades catalanas donde más crece el fraude eléctrico por plantaciones de marihuana

La convergencia de zonas industriales, áreas residenciales y buenas comunicaciones explican que Girona, Montcada i Reixac e Igualada sean los tres municipios donde más creció el fraude eléctrico por marihuana detectado por Endesa en Catalunya entre 2023 y 2024, según datos consultados por EL PERIÓDICO. En el caso de Girona, de los 95.199 KWh defraudados en 2023 en plantaciones, se incrementó hasta los 733.606 GWh en 2024, lo que supone un aumento del 671%.

Sin embargo, las estadísticas del fraude eléctrico analizadas por este diario revelan un fenómeno específico en el Vallès, región con marcada presencia de naves industriales. Además de Sabadell y Terrassa, en el 'top 5' del fraude eléctrico atribuible a marihuana en Catalunya durante el 2024, el también vallesano municipio de Montcada i Reixac destaca como el segundo de los municipios de toda Catalunya donde la defraudación más creció el pasado ejercicio. Fuentes del Ayuntamiento de Montcada avalan que en el municipio se dan los tres factores ya mencionados, y describen el crecimiento del 424% entre 2023 y 2024 de la energía defraudada (de 326.114 KWh a 1.707.493 KWh) como “realmente preocupante”.

Considera el ejecutivo local de Montcada que el fraude eléctrico en plantaciones supone un "problema de seguridad, de convivencia y también de infraestructura, ya que impacta directamente en la calidad del suministro", aunque aseguran que están incrementando la colaboración con los Mossos y con Endesa para "detectar los indicios del fraude".

En Igualada, donde los 15 expedientes por fraude eléctrico en plantaciones del 2024 corresponden a naves industriales, fuentes municipales destacan que “la tarea policial que permite detectar las plantaciones es proactiva y rápida”. El aumento en la capital de la Anoia es sustancial, del 353%, pasando de 1,9 GWh en 2023 a 7,8 GWh en 2024. “Trabajamos de la mano de la Policia Local y los Mossos d'Esquadra, con lazos fuertes de cooperación que se consolidaron a raíz de la pandemia”, defienden fuentes municipales.

Sin embargo, la lectura de los datos del fraude en Igualada también arroja la constatación del refuerzo de los operativos policiales en los últimos años, a tenor del gobierno municipal: “Los datos evidencian la tolerancia cero con este tema por parte del Ayuntamiento”. De hecho, el gobierno local pone sobre la mesa realizar próximamente un “reconocimiento oficial” a la tarea policial en la lucha contra las plantaciones de marihuana.

Vecinos: molestias y ayuda

El Ayuntamiento de Montcada es consciente de que este tipo de plantaciones “generan problemas graves de convivencia”, entre los cuales citan “cortes de luz constantes, sobrecarga de la red, ruidos o malos olores". “Esto es inadmisible y hay que actuar de manera coordinada y decidida”, advierten fuentes municipales, que mencionan "la necesidad de dotar a los municipios de más recursos, tanto humanos como tecnológicos, para poder hacer frente a estas redes criminales”.

Por otro lado, en Sant Cugat del Vallès, donde entre 2023 y 2024 se ha reducido la afectación en un 15% (marcando, sin embargo, unos significantes 3,7 GWh robados en plantaciones en 2024), el gobierno municipal considera clave la proximidad de la policía local con los vecinos, ya que el grueso de plantaciones se encuentra en zonas residenciales: "Pese a que la cifra del fraude es llamativa, el municipio tiene uno de los mejores índices de percepción de seguridad", matiza el concejal de Seguridad sancugatense, Bernat Picornell.

Pinchar la luz "sale casi gratis"

En Lloret de Mar ―población en que el fraude eléctrico en cultivos aumentó un 101%―, fuentes municipales ponen en valor la ayuda de los vecinos, que "a menudo informan cuando notan movimientos sospechosos", así como destacan los esfuerzos que hace la Policía Local. Indica el ejecutivo local que desde hace más de un año son el único municipio catalán que denuncia administrativamente a los titulares de los inmuebles en los que se detectan plantaciones, en virtud de la Ley del Sector Eléctrico.

Esa ley dispone que las empresas distribuidoras pueden desconectar instalaciones de forma inmediata “en el caso de enganches directos, en situaciones que conlleven riesgo para las personas o cosas y en los casos que se determinen reglamentariamente”. Si bien la norma facilita la tarea policial, los Mossos d’Esquadra apuntan a que la laxitud de las penas que recaen sobre los defraudadores hace que pinchar la luz les pueda “salir casi gratis”, señala el jefe del área central de análisis criminal, Albert Llena.

Endesa recuerda que en otros países de Europa "el fraude eléctrico conlleva penas de prisión", mientras que en España el Código Penal castiga esta práctica con hasta 12 meses de multa, que serán de tres meses en casos de fraudes inferiores a 400 euros. "Esto no contribuye a frenar la proliferación de conexiones ilegales”, zanja la compañía.