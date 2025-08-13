Fiesta Mayor de Castelldefels 2025: conciertos y otras actividades

Castelldefels (Baix Llobregat) se llenará de música, cultura, fuego y color del 14 al 17 de agosto, con la celebración de su Fiesta Mayor de verano 2025. El municipio ya lo tiene todo a punto para acoger unos días llenos de actividades pensadas para todos los públicos, desde las propuestas más tradicionales hasta los espectáculos más modernos y vibrantes. Las fiestas arrancarán oficialmente este jueves 14 de agosto con el pregón, que este año correrá a cargo del fotógrafo Ramon Josa y representantes del Castelldefels Hockey Club, desde el balcón del Ayuntamiento. Este acto marcará el inicio de una programación repleta de conciertos, espectáculos infantiles, actividades deportivas, feria, cultura popular y muchas sorpresas más.

Una de las grandes protagonistas de la edición 2025 será la cultura popular catalana, que tendrá un papel destacado en la programación. La tradicional Llegenda del Gar-i-Got, que este año celebra su 40º aniversario, se representará el 9 de agosto como prólogo de la Fiesta Mayor. Además, habrá 'castelles', 'correfoc', 'Seguici Festiu', las 'Matinades', 'gegants' y una exposición conmemorativa de cuatro décadas de fuego y tradición en el patio del ayuntamiento.

La música volverá a ser otro de los platos fuertes. En el parque de la Muntanyeta se podrá disfrutar de conciertos gratuitos como el de Nancys Rubias, el sábado 16 de agosto, o la esperada actuación de Henry Méndez, que pondrá ritmo a la noche del sábado 17. También pasarán por los distintos escenarios artistas como Carlos Maestro, Big Mama y la joven Conchi Moreno, ganadora del certamen 'Nous Talents'. La programación musical incluye desde rumba y habaneras hasta DJ sets y fiestas temáticas como la 'Noche ochentera' o la Festa Flaix FM, asegurando así un ambiente festivo para todos los gustos y edades.

Los más pequeños y las familias encontrarán también su espacio en esta Fiesta Mayor, con propuestas como la 'Festa de l’escuma', hinchables acuáticos, rocódromo, talleres, juegos familiares o el impresionante tobogán Splash Slide, de más de 100 metros de longitud. El tradicional vermut electrónico, la paella popular en el parque de la Muntanyeta y el popular Holi Dolly Festival —una explosión de color y música— completan el programa familiar.

En el ámbito deportivo, destaca el 25º Torneo de Ajedrez, que se celebrará la mañana del 17 de agosto, y el partido de fútbol entre la UE Castelldefels y el Sant Just, el viernes 16 en el Estadio Municipal. Además, la feria de atracciones, ubicada en la plaça Teresa Claramunt, estará abierta desde el día 8, e incluirá un horario de baja estimulación sensorial para personas con necesidades especiales.

Como es tradición, la clausura de las fiestas llegará con un espectacular castillo de fuegos artificiales en el paseo marítimo, la noche del 17 de agosto. Para facilitar el acceso, el ayuntamiento ofrecerá un servicio especial de autobuses gratuitos entre el centro y la playa, operativo de 22 h a 3 h. Además, se habilitarán varios Puntos Lila a lo largo de los días de fiesta, con el objetivo de garantizar unas celebraciones seguras, libres de violencias machistas y LGTBIfòbiques. También se distribuirán abanicos gratuitos a partir del 12 de agosto para hacer más llevadero el calor del verano.