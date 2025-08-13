La empresa de las Golondrinas de Barcelona gestionará la barca La Tirona de Banyoles

Finalmente y después de un año y ocho meses sin navegar y amarrada a la pesquera número 10, la barca La Tirona volverá a navegar este jueves por las aguas del lago de Banyoles recuperando así uno de los elementos más emblemáticos del estanque. Ayer se presentó la reanudación del servicio después de que la empresa Sirenas SA, que gestiona las conocidas barcas Las Golondrinas del puerto de Barcelona, ha llegado a un acuerdo de un año como prueba piloto dando el servicio de viajes turísticos. Durante este periodo, y cuando la empresa pueda certificar la rentabilidad del servicio, el ayuntamiento convocará un concurso público para dar continuidad al servicio. Esta empresa, que tiene una experiencia de 137 años dando servicio con Las Golondrinas, prevé potenciar los viajes para grupos tanto escuelas como través de turoperadores que incluirán este servicio turístico en su oferta.

La Tirona abrirá todo el año y tiene previsto hacer cinco viajes fijos diarios más los que se puedan presentar en cuanto a grupos concertados. En verano estará en funcionamiento de miércoles a domingo, lunes y martes no habrá servicio por descanso semanal. En invierno funcionará regularmente de viernes a domingo y destinarán miércoles y jueves a viajes para grupos. El precio del billete costará 8 euros por los adultos, 7 para jubilados y estudiantes y 4 por los niños de 3 a 10 años. Los tickets se podrán comprar en la página web de La Tirona o en la Oficina de Turismo situada al mismo lado de la barca. En cuanto a las barcas de paseo con remos, de momento no se pondrán en servicio a la espera de valorar los viajes de La Tirona, pero no se descarta que una vez haya un nuevo concurso público, estas puedan volver a funcionar.

La antigua empresa adjudicataria del servicio, Naviera Las Goges, dio el servicio de viajes turísticos desde el 2012 con una prórroga del contrato en el 2018 sin límite temporal. Finalmente, pero, la empresa decidió en el 2023, renunciar al servicio por motivos económicos alegando que una de las principales causas era el gran número de competiciones deportivas que acoge el estanque, sobre todo en la primavera y a principios de verano, y esto los comportaba que la embarcación quedara amarrada muchos fines de semana y sin poder navegar ni ingresar.