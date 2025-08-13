Detenido un hombre por una pelea con arma blanca sobre una rivalidad futbolística en el metro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 18 años que contaba con dos antecedentes por una pelea con arma blanca en el metro de Virrei Amat (L5), en Barcelona, este pasado 12 de agosto. La Unidad Regional de Transporte Urbano de la policía catalana inició una investigación y, con la colaboración de Transports Metropolitans de Barcelona, han procedido a la identificación del chico.

Fuentes de los Mossos confirman también que la causa de la reyerta fue una rivalidad futbolística de equipos extranjeros. Durante la pela, el agresor sacó una navaja y uno de los participantes sufrió heridas leves. Perdió bastante sangre que fue visible en el andén y las escaleras de la estación, tal y como han indicado diversos usuarios personas por las redes sociales.

Al llegar a Virrei Amat, la patrulla de Mossos encontró a la víctima sangrando por el brazo y a dos amigos por lo que se activó una ambulancia para atenderlo. Lo trasladaron a un ambulatorio para curarle de los cortes sufridos.