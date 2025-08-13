El presunto autor del atropello múltiple en Granollers, detenido tras ser asediado por un tumulto

Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este miércoles al presunto autor del atropello múltiple en Granollers (Barcelona) del pasado sábado por la noche, han confirmado fuentes del cuerpo a Europa Press y ACN. Según testigos, es una persona conocida en la zona y huyó del lugar de los hechos con el vehículo tras herir a ocho personas.

Los Mossos recibieron un aviso de que varias personas se habían congregado en la zona donde vive la persona y le estaban increpando. A su llegada, los agentes vieron a un grueso de personas en la zona que gritaban y amenazaban y decidieron activar el ARRO. Entonces, detuvieron al presunto autor del atropello y el ARRO se quedó hasta pasadas las tres de la madrugada.

Según ha avanzado 'Catalunya Informació', la detención se ha producido pocos minutos más tarde de la medianoche, hacia las 00.30h, y se acusa al detenido de ser el conductor que hirió a ocho peatones en la calle Maria Palau de la localidad barcelonesa, en el barrio de Congost. Sucedió en torno a las 23.45 horas, siendo reconocido por algunos vecinos.

El conductor chocó contra una farola en el lugar y el coche perdió entonces el parachoques, pero siguió la marcha. Tras el atropello, decenas de personas se reunieron en la zona y se activaron patrullas del ARRO de Mossos, sin que se produjeran altercados.

Los ochos heridos sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital de Granollers (los dos más graves), al Hospital de Mollet (dos menos graves) y al CUAP de Granollers (cuatro leves).