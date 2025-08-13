"Hago el cafecito fuera sí o sí": los fans de las terrazas, impasibles ante el calor en Barcelona

Las terrazas son el territorio más codiciado de los bares de Barcelona en cuanto llega el buen tiempo, aunque estos días los interiores con aire acondicionado les ganan la batalla en algunos momentos del día. ¿Qué hace entonces David Serrat a la una del mediodía, con un calor letal, sentado en un velador casi desierto en la calle de Pau Claris mientras hace malabarismos para que la sombrilla le parapete por completo? Este treintañero explica que no es masoquismo, sino el ritual estival de "una cañita y un cigarro", cuando su oficina hace jornada intensiva y opta por comer tarde, pero precisa un pequeño 'break' laboral. Por la mañana y mediodía de un 12 de agosto con temperaturas tórridas, solo practican el terraceo trabajadores en activo y turistas que quieren contemplar el colorido humano de la ciudad. Por supuesto que todos eligen "el lado sombra o la sombrilla", como él, que cambia de bar según la hora y época del año.

El centro de la capital catalana es cosa aparte, porque siempre hay algún turista dispuesto a disfrutar del sol local, aunque sea a costa de abrasarse, como las canadienses Cheryl y Mackenzie, expuestas en una terraza en una esquina de la plaza de Urquinaona. "No nos da tiempo de ir a la playa en Barcelona --en dos días recalan en San Sebastián--, así que queremos coger un poco de color mientras descubrimos la ciudad", dice la primera, colorada y sudando la gota gorda pese a ir en tirantes.

Terrazas vacías por la mañana en el paseo de Sant Antoni, bajo un sol de justicia. / EP

Muy cerca, en la reina de las terrazas, la del bar Zurich en plena plaza de Catalunya, un responsable explica que la clientela sabe estos días que "pasará calor en todas partes", así que lo mismo se adentra en el mítico local que entre la sesentena de mesas-mirador sobre la acera. "Se sientan a tomar algo para combatir el golpe de calor", dice, pero lo singular es que "están menos rato de lo habitual, a los 10 o 15 minutos se levantan por la temperatura". Como resultado, estos días se multiplica el trabajo al "haber más rotación". Los barceloneses que allí se citan coinciden sobre todo con franceses e italianos, explica la misma fuente. Y cada franja horaria tiene una bebida estrella, del café, hasta las cervezas, pasando por aguas y refrescos. Las cajas de una popular bebida de cola se multiplican estos días.

Sin embargo, en los barrios, los vecinos que no han huido de la ciudad tienen claro que las terrazas son son una actividad vespertina y de interacción social, por lo que en las horas con el mercurio disparado muchas lucen vacías, con sus mesas metálicas ardientes. En el paseo de Sant Antoni, muy cerca de la estación de Sants, solo unos viajeros venezolanos que esperan un tren han querido "apurar el tiempo disfrutando de la ciudad". "Hace mucha calor, pero estamos acostumbrados y preferimos ver el ambiente que meternos dentro de un bar, el día está precioso", relata una de las viajeras, abanico en mano.

Terrazas casi vacías a mediodía en la Rambla Catalunya, en plena ola de calor. / MANU MITRU / EPC

Lleno solo para cenar

En el bar Lugar de Tapas un camarero cuenta que hasta la tarde la zona está tranquila, así es todo el verano, pero especialmente estos días, en que las sillas se amontonan y no se colocan todas hasta que baja el sol. Pocos se atreven tampoco a devorar una cervela del Frankfurt Pedralbes, en el mismo eje, a mediodía. "No puedo comer en la calle con esta temperatura, me asfixio, solo beber unas cañitas rápido", dice un cliente. El camarero ratifica que pese al éxodo de barceloneses, a la hora de la cena no quedará ni una mesa al aire libre.

Clientes buscando la sombra en una terraza de la calle de Sants. / EPC

En la calle de Sants, la terraza del Sant Bartomeu juega otra liga, tiene ratos de tostadero y ratos de sombra y ligera brisa, pero casi siempre está llena. "A los que no nos vamos de vacaciones solo nos quedan los buenos ratos en las terracitas, aunque estos días te mueras de calor". Y ese rato del aperitivo es "sagrado" para Carme y tres amigas del barrio y de Hostafrancs, al borde la de jubilación. "Y además el cigarrito sabe mejor", ríe, ante dos nubes de humo. Un camarero confirma que "el fumar puede más que el calor", incluso en las horas punta de grados centígrados.

A la hora de comer, ese mismo argumento anima algunos veladores en las aceras sombreadas, tanto allí como en ejes estratégicos del terraceo como Enric Granados y Rambla Catalunya, donde incluso algunos habían instalado grandes ventiladores como paliativo. Las que superaban los 35 grados o no tienen toldos XXL se mantenían vírgenes. Otros clientes buscan la fórmula media: "Para comer mejor dentro con el aire a toda máquina, pero el cafecito fuera sí o sí", zanja la comercial Marta Arias, en Consell de Cent, que confiesa aguantar mejor el sudor porque le quedan solo tres días para huir a la Cerdanya.