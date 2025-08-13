Los bares de Gràcia, en pie de guerra por un veto a barras extra durante las fiestas y un error administrativo sobre terrazas

Dos comunicaciones municipales tienen de muy mal humor a los bares del barrio de Gràcia de Barcelona, a dos días del inicio de la fiesta mayor 2025. Por un lado, el distrito les ha advertido que no pueden instalar mostradores extra, neveras o tiradores de cerveza auxiliares durante la celebración, del 15 al 21 de agosto. Y, por otro lado, “un error administrativo” ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a publicitar este martes una vía extraordinaria para autorizar terrazas un día después de que venciera el plazo. Los negocios potencialmente beneficiarios fueron avisados antes, alega el consistorio, pero el retraso burocrático indigna al Gremi de Restauració de Barcelona. Sea por lo uno o por lo otro, esta semana los ánimos tras las barras están caldeados.

Sin tiradores extra

“Toda la vida ha habido tiradores y neveras y mostradores extra en los bares durante las fiestas de Gràcia”, protesta Simón Borràs, propietario del bar Raïm 1886 de la calle Siracusa. "Con la carga de trabajo que tendremos nos irían muy bien", coincide Mónica Cabo, del vecino bar Alnorte. “¡La gente se nos acumulará en la barra principal y no podremos trabajar!”, argumenta Maher Alibek, uno de los dueños del bar Diamant, en la plaza homónima. Forman parte de un grupo de restauradores de la Vila de Gràcia rebelados contra el Ayuntamiento de Barcelona tras ser avisados por carta del veto total a instalar mobiliario que aumente la capacidad de servir consumiciones del 14 al 21 de agosto.

El consistorio mandó una misiva, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, a los bares “con el objetivo de contribuir a un desarrollo más ordenado y cívico de la fiesta”. La nota recuerda los horarios y obligaciones de todos los establecimientos de pública concurrencia, así como el riesgo de sanciones en caso de incumplimientos. Cita que “las instalaciones y distribución del local se ajustarán a lo que está aprobado por licencia concedida” y subraya en negrita que “no se podrá ampliar ni modificar barras, ni surtidores, ni la distribución del local”.

Igualmente, están vetadas las promociones de bebidas alcohólicas tipos “dos por uno” y “los propietarios de los locales se tendrán que responsabilizar del comportamiento incívico de los clientes, tanto en el interior como a la salida del local, especialmente en cuanto a ruido”. Deberán cerrar a las 03h como máximo y el viernes y sábado podrán alargar hasta las 03.30h. Cada día tendrán que recoger terrazas media hora antes de bajar persiana. El documento lleva fecha del 17 de julio y lo firma el Distrito de Gràcia.

Imagen de archivo de la plaza del Diamant de Gràcia / FERRAN SENDRA

Borràs ha escrito una carta de réplica al consistorio, que ya cuenta con una docena de adhesiones de restauradores vecinos. Explican que el año pasado recibieron un aviso similar y que entonces se les presentó la medida como novedad. Sin embargo, más que una prohibición nueva, se trata de un mayor celo en la supervisión del acatamiento de normas ya existentes. En definitiva, del fin de la tolerancia tácita a refuerzos destinados a agilizar la operativa durante los picos de demanda, que se dan especialmente a partir del atardecer.

Fuentes municipales responden a este diario que “la actividad sólo se puede ejercer de acuerdo con el proyecto técnico aprobado y de conformidad con la licencia vigente de cada establecimiento”. “No existe amparo, pues, para la instalación de barras adicionales no previstas en el proyecto técnico ya aprobado para la licencia o comunicación de la actividad”, insisten. Atribuyen la alarma actual a que “el año pasado se desmontaron barras que no cumplían normativa”.

Anuncio caducado sobre terrazas y repesca

En paralelo, el distrito de Gràcia debe lidiar con las quejas del Gremi de Restauració por un anuncio prescrito sobre terrazas. El Ayuntamiento ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) el procedimiento para autorizar "la instalación de terrazas extraordinarias en las calles y plazas del distrito durante la fiesta mayor", del 15 al 21 de agosto, al amparo de la Ordenanza de Terrazas que prevé estas situaciones. Sin embargo, el anuncio pide presentar solicitudes antes del lunes 11 de agosto (cuando aún no se había publicado). También especifica por esta vía los requisitos de croquis de ubicación y distancias para hasta 4 mesas extra por local, tengan o no licencia de terraza. Los condicionantes incluyen no impedir el paso viandanantes, entradas a viviendas o acceso a vehículos de emergencia, entre otros.

La medida ha causado "indignación" entre la hostelería de Gràcia. La patronal asegura haber tratado de aclarar la concesión de estos permisos y sus condiciones en mayo, y no haber recibido respuesta hasta julio, cuando el distrito les notificó "que regirán las normas ordinarias". En ese punto, sí se informó vía carta a los operadores de la ampliación horaria durante la celebración. Pero el Gremi cree que la opción de las terrazas extraordinarias llega tarde, y más aún con el error de calendario que impide a muchos afectados acceder a solicitarlo. "Es una tomadura de pelo. El operativo se trabaja con mucha antelación y resulta incomprensible que hayan esperado al último momento". Consideran que se trata de "un maltrato a los restauradores", que "llevan años de persecución".

Por ello, critican que el año pasado ya hubiese "persecución" de los ajustes hechos por los hosteleros esos días excepcionales, lo que "contrasta con la permisividad con la venta ambulante ilegal".

Fuentes municipales asumen que se ha producido una "incidencia administrativa" con el BOPB, publicado con retraso. No obstante, mantienen que el distrito comunicó de manera "informal" por carta a todos los locales de pública concurrencia que podían optar a las terrazas extraordinarias. El Gremi esgrime que el consistorio ha notificado denegaciones a operadores que lo solicitaron y que al no haberse hecho oficial la opción, muchos pensaron que no era viable. Pero el distrito mantiene que 32 de los 33 que las solicitaron el año pasado han vuelto a obtener el permiso para estas fiestas. Y que dadas las "circunstancias", si algún operador hace la petición fuera de plazo el distrito de Gràcia lo estudiará y hará "todo lo posible por atenderlas".

La misma fuente agrega que los casos de denegación se han debido a que las mesas afectaban el paso de peatones o interferían en los espacios de fiesta mayor.

Colas y finanzas agobiantes

En cualquier caso, lo que está claro es que desaparecen del paisaje de las fiestas de Gràcia las tradicionales barras que muchos bares colocaban bajo el umbral de la puerta o en un acceso lateral. Por las dimensiones del local o simplemente para evitar disgustos y suciedad, muchos despachaban directamente hacia la calle y dejaban entrar solo a quien quería comer o tomar algo más reposadamente.

“La fiesta es tan masiva que tienes que servir rápido las consumiciones, porque si no se te acumulan la gente y los nervios de los clientes y de tus trabajadores”, espeta Borràs. Limitar las consumiciones, vaticina, solo “minimizará la facturación” de los bares, no el consumo del público. “Es absurdo pensar que así alguien dejará de tomar una cerveza si la quiere tomar”, señala, en referencia a colmados y barras vecinales. En cambio, “cuando vienen enero, febrero y marzo, que baja mucho la faena”, alega, “echar mano de los ahorros de verano permite llegar a fin de mes”.

Cajas a modo de papeleras en el exterior del bar Raïm 1886 para reducir el incivismo nocturno en la calle Siracusa / Cedida

Cabo, del bar Alnorte, también en la calle Siracusa, comparte que “es mucho más práctico atender hacia afuera”. Y añade que un surtidor auxiliar evita parones técnicos: “Con el volumen de trabajo que tenemos nos iría muy bien, porque si tiras cinco cervezas muy seguidas se te calienta el tirador y es un rollo”. “Hemos firmado la carta unos cuantos para al menos elevar una queja, pero pensamos lo mismo todos los hostaleros de Gràcia”, asegura. Explica que el año pasado “fue aún peor” porque la avisaron “el día antes” del inicio de la fiesta: “Tenía los tiradores y barras ya montadas, pasó el ayuntamiento y nos dijo que no se podía”.

Alibek, del Diamant, ve “abusivo” que le dicten cómo organizar el interior de su local, mientras no haga obras ni invada la vía pública: “Van más allá de la ley, es como si no dejaras a la gente poner una segunda nevera en su casa”. Expone que cada fiesta mayor “sacrificaba un par de mesas para poder una barra lateral con tirador", porque en la principal "los camareros necesitan poder salir y entrar con bandejas para servir comida”. A modo de protesta, se plantea cerrar el lavabo si la cola para usarlo llega hasta la barra principal y acaba de rematar el colapso. “Ser el único café de la plaza es un gran peso, dejamos entrar al baño a cientos de personas, solo la limpieza es un no parar... ¿No ve nada de esto, el ayuntamiento?”, inquiere.