Barcelona tendrá una nueva unidad nocturna de la Guardia Urbana antes de que acabe el año

Barcelona desplegará una nueva unidad nocturna de la Guardia Urbana en el distrito de Sant Andreu antes de que acabe el año. De este modo, éste se sumará a los que ya cuentan con unidades propias de noche: Ciutat Vella, el Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Martí, estos dos últimos desde el año pasado. El resto actualmente comparten unidades y el objetivo es que todos los distritos tengan unidades de noche propias este mandato. Así lo ha anunciado en una entrevista en la agencia ACN el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, quien señala que el objetivo es ofrecer una respuesta más rápida ante "contingencias" durante la noche. Batlle también apunta que la situación de los botellones ha mejorado y apuesta por el servicio de mediación para prevenir actos incívicos.

Batlle considera que, en conjunto, la actividad nocturna en la ciudad ha mejorado y apunta a que ha influido la implicación de los sectores del ocio nocturno y la restauración, así como el papel de la comisionada de la noche, Carmen Zapata. Ahora, dice, sobre todo los problemas de convivencia se centran en el espacio público. En este contexto, el Ayuntamiento ha creado el servicio de mediación nocturna y ha ampliado las funciones de este servicio para concienciar a la ciudadanía de que el disfrute de la noche debe ser "compatible" con el descanso y el mantenimiento de las normas de convivencia. "Estamos en el buen camino", destaca.

El teniente de alcaldía Albert Batlle / MANU MITRU / EPC

A su juicio, la situación de los botellones ha mejorado y la activación de servicios de mediación sirve tanto para actuar en situaciones de espacio público como también para interlocutar con los titulares de restaurantes o locales para que se cumpla con los horarios de cierre o se limite el ruido. Así, subraya que se está trabajando muy especialmente con los servicios de mediación.

En este sentido, apunta que si bien la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra tienen ya una presencia habitual para prevenir delitos, la mediación sirve para prevenir "actitudes incívicas". Según datos del consistorio hechos públicos en junio, desde el año 2021, la presencia de la Guardia Urbana en el turno de noche ha aumentado de forma progresiva, pasando de 435 agentes a 746, un aumento del 71,5%.

El "reto" de las sanciones

Precisamente en relación con la convivencia y el civismo, una de las carpetas que el teniente tiene sobre la mesa es la reforma de la ordenanza de convivencia -que lleva 20 años en vigor- para adecuarla a la realidad que vive la ciudad. La propuesta del gobierno superó el primer trámite el mes pasado con el voto a favor de PSC y ERC y la abstención de Junts. Sin embargo, será necesario el apoyo de los grupos para que ésta se apruebe definitivamente en noviembre, cuando se prevé votarla. Batlle explica que se está tratando de integrar las posiciones de la oposición y que la idea siempre ha sido intentar aceptar el máximo de alegaciones.

Uno de los puntos significativos de la propuesta de ordenanza del Ayuntamiento, así como de crítica desde algunos sectores como BComú, es el endurecimiento de algunas sanciones por incivismo. Al respecto, Batlle reconoce que se han aumentado hechos sancionables pero argumenta que también se han introducido medidas alternativas a la sanción económica. Lo que sí le preocupa, en cualquier caso, es el "reto" de hacer más efectivo el cobro de sanciones. Según datos del consistorio, adelantados por EL PERIÓDICO este agosto, sólo se cobra poco más del 50% de las sanciones que se ponen a incívicos, un porcentaje que el Ayuntamiento quiere incrementar.

Encauzar los grafitis en las calles, una asignatura pendiente de Barcelona / Ferran Nadeu

Así, Batlle afirma que han adquirido el compromiso por hacer "más efectivas" las sanciones y están hablando con el Instituto Municipal de Hacienda para ver cómo se puede hacer. Por otra parte, el Ayuntamiento valora positivamente el trabajo realizado con el Gremio de Hoteles para que también ayude a difundir entre los visitantes y los turistas las normas de convivencia actuales en la ciudad de Barcelona. "Está yendo bastante bien", valora destacando la "relación muy fluida" con el gremio. Aún así, cabe recordar que la ciudad solo logra cobrar una de cada cuatro sanciones a turistas.

De acuerdo con datos publicados el pasado mes, las denuncias por infracciones vinculadas al incivismo en Barcelona han aumentado. Según datos municipales, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra han puesto un total de 97.003 denuncias en 2024 por infracciones de la ordenanza de convivencia, un ligero aumento respecto al total de 2023, cuando las denuncias fueron 94.516. Entre todas ellas, destaca el aumento de las denuncias por consumo de alcohol (10,3%) o por hacer necesidades fisiológicas en la calle (26,8%), mientras que bajan las relacionadas con la venta ambulante o la contaminación acústica.