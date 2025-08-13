Las obras en la L4 del metro de Barcelona volverán a cortar la línea dos veces este otoño

Las interrupciones con las que parte de las rutas del metro quedan fuera de servicio a causa de obras son rutina desde hace años en Barcelona en fechas festivas y periodos habituales de vacaciones para la mayoría. Al margen de dos paradas afectadas desde junio en la Línea 11 por reformas, la Línea 4 concentra la principal pausa con siete estaciones en las que los trenes no transitan este verano, época en que siempre se abre un paréntesis en algunos puntos del suburbano barcelonés. El trayecto completo en la L4 se recobrará en septiembre, pero no será por mucho tiempo: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tiene en perspectiva otros otros dos cortes más de circulación en la línea amarilla durante el próximo otoño.

A tenor del presupuesto y el programa de inversiones de TMB para 2025, la compañía prevé que el paso de convoyes se detenga entre Bogatell y La Pau a lo largo de unas dos semanas y planifica otra suspensión del servicio de tres días entre Bogatell y Barceloneta. Según el documento, ambas alteraciones se esperan para algún momento del otoño o el puente de la Constitución, entre el 6 y el 8 de diciembre. La empresa pública confirma que los cortes están presupuestados para que se efectúen este año, si bien añade que aún no hay fechas concretas para ambas interrupciones.

Una nueva tanda de obras se hallan tras las próximas afectaciones en la L4. La más prolongada, que durará en torno a medio mes, dejará siete paradas sin tráfico de trenes entre Bogatell y La Pau. En ese tramo, se realizarán "trabajos de señalización e infraestructura de vía", apunta TMB. Durante la intervención, el circuito de la L4 se reducirá al trecho comprendido entre Bogatell y Trinitat Nova.

El corte más breve entre Bogatell y Barceloneta afecta a tres paradas para acometer la segunda fase de las adecuaciones para que la estación de Ciutadella-Vila Olímpica sea accesible para personas con movilidad reducida. Coincidiendo con las tres jornadas de obras, el recorrido de la L4 quedará dividido en dos: por un lado, el metro funcionará de La Pau a Bogatell y, por otro, de Barceloneta a Trinitat Nova. Entre medio, la parada de Ciutadella-Vila Olímpica se cerrará al público.

Unos viajeros observan el mapa de la Línea 4 del metro en la parada de Bogatell, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

Una pausa ya vista

A diferencia de la interrupción entre Bogatell y La Pau por remodelaciones que competen a TMB, las mejoras de accesibilidad corresponden al Departament de Territori de la Generalitat. La conselleria ha confiado las obras para adaptar la parada de Ciutadella-Vila Olímpica a personas con discapacidad a la empresa pública Infraestructures.cat, por un total de 7,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 19 meses.

El plan contempla instalar tres ascensores (uno de la calle al vestíbulo y dos del vestíbulo a los andenes), extender una pasarela por encima de las vías que conecte con los elevadores, facilitar la entrada a los convoyes alzando el andén y desplegar un itinerario para invidentes con pavimento táctil diferenciado. El primer tramo para acondicionar la estación de Ciutadella-Vila Olímpica comenzó el año pasado y la circulación de trenes ya se paralizó durante cinco días de la Semana Santa de 2024 entre Bogatell y Barceloneta por trabajos de preparación. La suspensión en el mismo tramo se repetirá en los próximos meses para completar las obras.

Estaciones sin ascensores

En la red de metro de Barcelona quedan ocho estaciones pendientes de adaptarse con ascensores y otras instalaciones adecuadas para viajeros con movilidad reducida. Además de Ciutadella-Vila Olímpica, las obras están iniciadas en las parada del Clot (L1 y L2) y Verdaguer (L4 y L5). Precisamente, los trenes de la L2 pasan sin detenerse hasta el domingo por el andén de Clot, cerrado al público esta semana para continuar con las obras de accesibilidad empezadas hace un año en el intercambiador.

Una boca de salida de la estación de Bogatell, en la Línea 4 del metro de Barcelona. / ZOWY VOETEN

Por otro lado, la remodelación del vestíbulo y los andenes de la L5 de Plaça de Sants está pendiente de adjudicarse, mientras que la de los espacios de la L1 en la misma parada están en proceso de redactarse el proyecto. El plan para reformar Urquinaona (L1 y L4) está encargado.

Antes de los cortes que TMB programa para el otoño, tendrán que finalizar primero los dos en marcha este verano. Los trenes no se desplazan entre Verdaguer y Trinitat Nova desde el 25 de junio. La circulación entre Verdaguer y Maragall se restablecerá el 1 de septiembre. La L4 al completo volverá a estar operativa de punta a punta a partir del 7 de septiembre, cuando la normalidad retornará también a la L11.