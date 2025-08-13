La Casa del Sucre
Así se transformará una antigua fábrica de Glòries en sede castellera y casal juvenil
Barcelona encargará en otoño el proyecto de rehabilitación de la finca, tras años de espera y reivindicación
Tumbonas a 50 grados al sol y toboganes a 37: las temperaturas en Glòries
El Ayuntamiento de Barcelona encargará en otoño el proyecto ejecutivo para rehabilitar la Casa del Sucre, situada en el nuevo parque-plaza de las Glòries. El inmueble es una antigua fábrica hoy muy deteriorada, con fachada en la calle Cartagena 166. Acogerá un nuevo Espai Jove, un espacio para los Castellers de la Sagrada Familia, un 'esplai' y el Club petanca La Cènia.
Tras realizar el concurso del que surgió el anteproyecto, el consistorio está revisando el proyecto básico para poder encargar la redacción del ejecutivo en otoño, han informado en un comunicado este martes. Las obras y el estreno, sin embargo, saltan ya al mandato que viene.
El edificio a rehabilitar fue la harinera La Ceres Catalana, conocido popularmente como la Casa del Sucre. Forma parte de un conjunto de edificios de pasado industrial en la mitad norte de la plaza, en la que actualmente hay tres centros educativos públicos.
La finca que se rehabilitará para albergar equipamientos comunitarios es la nave original y su ampliación: ocupa en planta 612,65 metros cuadrados y tiene una superficie construida de 1.875,25 metros cuadrados.
"Se rehabilita un edificio del siglo XIX de la parte del proyecto industrial de esta ciudad para que sea un equipamiento de proximidad que dé servicio básicamente al barrio y que su conexión con lo que es el espacio público y verde recuperado de Glòries pueda formar un buen entorno cívico", ha dicho el teniente de alcalde y concejal de distrito del Eixample de Barcelona, Jordi Valls.
Con la lógica de crear espacios diáfanos, polivalentes y agregables, el edificio se organiza en una planta baja y dos plantas principales: en la planta baja se sitúan los programas de acceso principal y recepción, castellers y salas del esplai, mientras que en en el primer piso se ubican los espacios de encuentro y salas del Espai Jove y en el segundo una gran sala polivalente del Espai Jove.
El Ayuntamiento trabaja con el objetivo de terminar el mandato con proyecto ejecutivo, y que la licitación de la construcción del equipamiento se haga durante el mandato 2027-2031.
