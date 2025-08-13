Calidad del aire

Activado un aviso preventivo por contaminación atmosférica en la conurbación de Barcelona

Los niveles de partículas PM10 podrían superar el valor diario de 50 µg/m³ debido a la previsión de que la intrusión de polvo africano se mantenga

Calidad del aire en la ciudad de Barcelona, en 2024.

Calidad del aire en la ciudad de Barcelona, en 2024. / ELISENDA PONS / EPC

ACN

ACN

Barcelona
El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha activado este miércoles un aviso preventivo por contaminación atmosférica debido a niveles elevados de partículas en la conurbación de Barcelona. Concretamente, se trata de partículas de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en el ambiente atmosférico en las zonas de calidad del aire (ZQA) del Área de Barcelona y Vallès-Baix Llobregat.

La media diaria de los niveles de PM10 del pasado martes superó el valor de 50 µg/m³ en varias estaciones de medición de esta área. La previsión a 24 horas indica que los niveles podrían superar el valor diario de 50 µg/m³ durante este miércoles, dado que se espera que la intrusión de polvo africano se mantenga y las condiciones de dispersión no mejoren significativamente.

El aviso preventivo es la fase previa a la posibilidad de un episodio ambiental, sin que necesariamente deba producirse, y se activa para reducir las emisiones de contaminantes, en este caso, las partículas emitidas por actividades humanas, que se suman a las presentes en la atmósfera por motivos naturales, en este caso bastante elevadas debido a una intrusión de partículas saharianas.

El aviso implica indicar en los paneles luminosos de los principales ejes viarios que el nivel de contaminación es importante; informar a la ciudadanía para que priorice el uso del transporte público frente al vehículo privado; notificar a las actividades industriales, obras públicas y de generación eléctrica para que activen los protocolos de trabajo previstos en estos casos; y recomendar a los municipios que detengan o reduzcan actividades u obras con materiales pulverulentos.

La Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, hará un seguimiento exhaustivo de los niveles y evaluará diariamente si es necesario mantener el aviso preventivo, activar un episodio de contaminación por partículas o desactivarlo.

