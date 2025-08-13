Un acertante de Santa Coloma de Gramanet gana 2,4 millones con la Bonoloto

En el sorteo de la Bonoloto de este jueves hay un boleto de la Primera Categoría (6 aciertos) premiado con 2.444.787 euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) situada en Avda. de Santa Coloma, 13.

Combinación ganadora: 33 19 34 36 26 49.

Complementario: 21, reintegro: 3.

Escrutinio

CATEGORÍA APUESTAS PREMIO

1ª ( 6 ) 1 2.444.787,44

2ª (5 + Compl.) 4 45.629,19

3ª (5) 96 950,61

4ª (4) 5.067 27,02

5ª (3) 98.683 4,00

Reintegro 581.432 0,50