Ola de calor
Sorteos
Un acertante de Santa Coloma de Gramanet gana 2,4 millones con la Bonoloto
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
En el sorteo de la Bonoloto de este jueves hay un boleto de la Primera Categoría (6 aciertos) premiado con 2.444.787 euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) situada en Avda. de Santa Coloma, 13.
Combinación ganadora: 33 19 34 36 26 49.
Complementario: 21, reintegro: 3.
Escrutinio
CATEGORÍA APUESTAS PREMIO
1ª ( 6 ) 1 2.444.787,44
2ª (5 + Compl.) 4 45.629,19
3ª (5) 96 950,61
4ª (4) 5.067 27,02
5ª (3) 98.683 4,00
Reintegro 581.432 0,50
- Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
- La zona azul de aparcamiento en agosto es gratis en todas estas ciudades del área de Barcelona
- Nuevo paso para convertir el párking del Alcampo de Sant Boi en una planta fotovoltaica: adjudicado el contrato por 5 millones
- Girona, Montcada e Igualada: las tres ciudades catalanas donde más crece el fraude eléctrico por plantaciones de marihuana
- Los bares de Gràcia, en pie de guerra por un veto a barras extra durante las fiestas y un error administrativo sobre terrazas
- Los dos únicos puntos sin árboles de Barcelona sortean el calor con escapadas y sillas en la calle: 'Aquí todo es cemento
- Los Mossos buscan al autor de un atropello múltiple con ocho heridos en Granollers
- Fallece el restaurador Martiniano Palomero, fundador del Asador de Aranda