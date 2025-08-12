Terrassa recoge más de 650 toneladas de aceite doméstico en los últimos 13 años

Desde que en 2011 se implantaron en Terrassa (Vallès Occidental) contenedores naranjas de recogida de aceite usado de cocina, y hasta 2024, se han recogido en la cocapital vallesana 651,43 toneladas de aceite de cocina usado. En un comunicado, el Ayuntamiento de Terrassa explica que, en los últimos dos años, se ha registrado una tendencia a la baja, ya que se han pasado de las 61,52 toneladas recogidas en 2023 a las 48,80 toneladas de 2024.

La red de recogida se amplió en junio de este 2025 con cinco nuevas unidades repartidas en diferentes barrios de Terrassa cuenta actualmente con una red de 55 contenedores naranjas de recogida de aceite usado de cocina para "fomentar la recogida selectiva, sensibilizar a la ciudadanía y evitar que este residuo se tire por las tuberías de las claves de problemas y hechos graves".

En junio se instalaron otros nuevos en cinco barrios; los de La Cogullada (plaza de las Josefinas); Cementiri Vell (plaza de la Bodega); Vallparadís (calle de Urquinaona con la de Escultor Armengol); Les Arenes, La Grípia, Can Montllor (calle de Olot, con la de Mura) y, finalmente, en el área de contenedores de Les Martines.

El servicio de recogida se presta desde el Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Occidental, en colaboración con el Ayuntamiento de Terrassa desde 2011.

Posibles sanciones

Ese primer año ya se instalaron 45 contenedores en la ciudad para acercar la recogida de este residuo. El número se amplió en el 2023 en otros cinco y, este año ya hay una red de 55 unidades. La recogida de este residuo depende de cada área y puede oscilar en cada dos o seis días. Además de dejarlo en el contenedor naranja, el aceite doméstico también se puede llevar al punto limpio móvil o bien en los puntos limpios municipales de Can Casanovas (ctra. de Rubí, 341) y de Terrassa Neta (N150 km 14,6).

“En los contenedores, que son fácilmente identificables por su diseño y rotulación específica, sólo se puede depositar aceite doméstico porque, tanto el industrial como el comercial, deben gestionar su recogida con un gestor autorizado con contrato privado”, recuerda el consistorio. “Se tiene que hacer con botellas de plástico bien cerradas para verterlas dentro”, añade el ayuntamiento, que recuerda que dejarlas fuera puede ser motivo de sanción por infringir la Ordenanza municipal de residuos.

“Una gestión incorrecta puede comportar la contaminación del entorno natural y afectar a la red de saneamiento de aguas residuales, con un impacto ambiental y económico negativo. En cambio, todo lo que se recoge se lleva a una planta de reciclaje donde se convertirá en biodiésel, valorando un residuo contaminante en un biocombustible, mientras que los envases siguen el circuito de gestión de Ecoembes”, asevera el consistorio egarense.