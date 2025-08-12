Dónde consultar el programa realmente completo de las Fiestas de Gràcia 2025 de Barcelona

Las Fiestas de Gràcia son una de las fiestas mayores estrella de Barcelona, ya que sus calles decoradas atraen a miles de visitantes de todo el mundo cada año. Un elemento que convierte estas fiestas en una celebración única es que son los vecinos quienes se encargan de organizar la gran mayoría de actos. No solo preparan el decorado de 23 calles y plazas, sino que también planifican las actividades, talleres y conciertos de cada espacio.

Durante la edición de 2025, que se celebra del viernes 15 al jueves 21 de agosto, participarán 23 calles y plazas ornamentadas a mano por los vecinos. Las decoraciones, que se empiezan a preparar un año antes del inicio de las fiestas, se convertirán en paseos inmersivos por selvas mayas, bosques legendarios, poblados hawaianos, cuevas prehistóricas y escenarios inspirados en películas. En estas calles se podrá participar en talleres de ciencia, clases de baile, espectáculos de drag queens... y conciertos de todo tipo.

No obstante, consultar la programación requiere algo de conocimiento previo. El Ayuntamiento de Barcelona publica un programa de actos parcial en PDF que solo incluye las propuestas unitarias de la fiesta, es decir, los actos de cultura popular y las citas institucionales o en espacios bajo tutela municipal. En otras palabras, en el PDF no están los actos que acogen las 23 calles y plazas decoradas. Para consultar realmente todos los eventos hay dos posibilidades: el formato papel y una aplicación móvil. Te las contamos a continuación.

¿Dónde consultar el programa completo?

Si eres de los que prefieren lo tradicional antes que los soportes digitales, puedes conseguir el programa oficial de la Fiesta Mayor de Gràcia 2025 en papel. Este programa, en formato revista, incluye todas las actividades, además de entrevistas y contenido que da voz al barrio. Solo se puede comprar en Gràcia, concretamente en las calles decoradas. Si no sabes cuáles son, aquí te dejamos un mapa. Cuesta un euro, que se destina a sufragar la propia publicación.

Si, por el contrario, quieres tener toda la información de las fiestas en tu móvil, puedes descargar la app gratuita “FM Gràcia”, donde encontrarás todas las actividades de la Fiesta Mayor de la Vila de Gràcia. Una ventaja de la app, que no tiene el programa en papel, es un mapa interactivo conectado con Google Maps que, en caso de que te pierdas, te indicará cómo llegar a la calle o actividad que buscas.