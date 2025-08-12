La ola de calor azota Gràcia en la recta final de preparativos de las fiestas: "¡Mejor esto que lluvia!"

Las fiestas de Gràcia lidian esta edición 2025 con una inoportuna ola de calor, que dura casi una semana. El día de temperaturas más altas era este lunes, tres días antes del pregón y con las labores de montaje en marcha en las 23 calles y plazas engalanadas. Los vecinos que participan en las comisiones organizadores sudaban la gota gorda, literalmente, mientras colgaban estructuras aéreas, colocaban la iluminación o pintaban los últimos detalles a pie de calle.

En una visita a media docena de calles en vías de engalanamiento, EL PERIÓDICO ha podido comprobar las precauciones y la resignación que acompañaban el calor sofocante a primera hora de la tarde. En general las calles ‘verticales’ –es decir, perpendiculares a la línea de costa– lo tienen algo mejor que las ‘horizontales’, porque en las primeras hay sombra a partir de las tres de la tarde aproximadamente, mientras que en las segundas es complicado escapar del sol directo.

Es el caso de Perill, una pequeña calle horizontal en la zona sur de la Vila de Gràcia. “La ola de calor nos habrá hecho sudar más, pero tenemos que aguantarla, porque no hay alternativa, no tenemos otras horas para trabajar”, asume Sebas Jara, uno de los voluntarios que dirige el cotarro. “Eso sí, este año hemos hecho algo diferente: hemos montado el techo lo primero de todo, en previsión de la ola de calor”, explica.

Cuenta atrás para las Fiestas de Gràcia: los vecinos ultiman la decoración en plena ola de calor / Manu Mitru

En efecto, este lunes bajo las telas de colores la tropa podía rematar otros elementos con algo más de sombra. “Un año hace mucho calor, otro llueve… hay que aceptar la naturaleza”, asevera. “¡¡Mejor esto que lluvia!!”, grita desde un andamio un compañero que oye la conversación. El año pasado el pronóstico de una tormenta durante la última jornada de montaje, que finalmente no se produjo, quitó el sueño a más de una calle.

“Cada día montamos y desmontamos toldos”, relata Marta Soteras, de la comisión del tramo de calle Fraternitat de Baix. En esta calle vertical, unas lonas azules protegen del sol a media docena de atareadas voluntarias durante las mañanas y mediodías. “Por la tarde las sacamos porque no dejan pasar la brisa y ya se nos han roto alguna vez por golpes de viento”, indica. Y para más alivio –y mayor diversión– se remojan con agua: “¡A la que hace sol, sacamos el pulverizador! Cada año nos traemos uno y este año pues nos mojamos más veces”.

El agua también es la principal aliada de los ‘festers’ de la calle Tordera, a poca distancia. Aunque aquí no hay espray que valga: botellas de agua arriba y abajo para echar un trago y, de vez en cuando, llenar un vaso de plástico para echárselo por encima. “Es la ‘técnica Marta’”, bromean un grupo que termina de comer ya tocadas las cuatro a pie de calle, en una pausa de las labores. Marta es una de las veinteañeras de la comisión, que sin dudarlo se presta a escenificar su truco ante la cámara. “¡¡Miss Camiseta Mojada!! Uhuuú!!”, la vitorean entre risas.

Cuenta atrás para las Fiestas de Gràcia: los vecinos ultiman los guarnidos en plena ola de calor / Manu Mitru

Santi Camacho, en la calle Lluís Vives, también trabaja en los decoradas con un fiel pulverizador. Su liturgia es “meterlo en la nevera para que esté muy frío y durante el día ir rellenándolo”. Esta ola de calor, cuenta, lo forzó a hacer “un break” el domingo: “Tuve que parar e ir a enfriarme a casa de mi ex, que tenemos buena relación. Es muy raro en mí, tener que abrazar un aire acondicionado”.