Mataró potencia la renuncia voluntaria de vehículos viejos para mitigar el abandono en la calle

El Ayuntamiento de Mataró (Maresme) ha creado un nuevo trámite administrativo para que propietarios de vehículos viejos puedan renunciar a ellos voluntariamente en beneficio del consistorio y así agilizar los trámites de retirada y desguace. La medida llega ante el incremento de vehículos abandonados en la calle, que acaba colapsando las plazas de aparcamiento y el depósito municipal.

Actualmente, desde que se detecta un abandono hasta que se puede preceder a la retirada y desguace del vehículo pueden pasar hasta ocho meses: "Es un trabajo muy largo y pesado que hace que los vehículos estén un tiempo excesivo en la calle", se lamenta el jefe de Seguridad Pública, Diego Fernández. El ayuntamiento gestiona entre 300 y 400 casos al año y el 70% son turismos.

Esta cifra se ha mantenido "estable" en los últimos años, pero desde la Policía Local detectan que la situación podría escalar considerablemente a corto plazo "a consecuencia del envejecimiento del parque móvil o el encarecimiento de los vehículos nuevos", así como la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones.

Nuevas fórmulas

Ante este escenario, el Ayuntamiento quiere intentar suavizar la situación y busca fórmulas para que el abandono no sea la fácil respuesta de los propietarios. Y es que un vehículo abandonado en la calle tiene un coste de oportunidad "muy grande" para la ciudadanía por varios motivos. De entrada, supone la ocupación de plazas de aparcamiento que no pueden aprovechar los vehículos en circulación durante demasiado tiempo –durante un tiempo, la Policía Local tenía 200 plazas de un aparcamiento municipal reservadas para vehículos abandonados por el colapso del depósito municipal, con vehículos almacenados durante quince años–.

Además, hasta poder determinar que un vehículo está abandonado pasa también demasiado tiempo. Cuando se detecta un candidato, el primer paso es sancionar el abandono a partir de los 15 días de estacionamiento en un puesto. Y se considera abandonado a los 30 días inmóvil y "con síntomas evidentes de que no se puede mover por sus medios".

Desde la Policía Local explican que a menudo se hace este marcaje a determinados vehículos que, pasado un tiempo, se acaban moviendo de sitio y, por tanto, los trámites realizados hasta el momento quedan en papel mojado. En este sentido, el gasto de tiempo y personal necesario para conseguir la retirada acaba siendo desmedido. Para frenar esta práctica, hace ya unos años que se intensificó la persecución de los infractores por la vía de la sanción, pero la mayoría de las veces es un camino infructuoso. "Es difícil localizar a los propietarios o porque no son de la ciudad o porque han tenido cambios de titularidad y, por tanto, la persona titular no es la propietaria", detalla Fernández.

Ahora la nueva estrategia pasa por ir al origen y evitar que los propietarios abandonen, facilitando el propio consistorio los trámites para desprenderse del vehículo. Es la renuncia voluntaria, a través de la cual el titular entrega la documentación del vehículo a la Policía Local y ésta se encarga de darle de baja, retirarlo y trasladarlo para desguazar.