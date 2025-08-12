L'Hospitalet amplía la suspensión de licencias turísticas a los apartamentos en la ciudad

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha aprobado suspender el otorgamiento de licencias de actividades y obras de nuevos apartamentos turísticos en el conjunto de la ciudad. Tal y como consta en el documento publicado en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), el ejecutivo hospitalense dio luz verde a esta suspensión, con vigencia para un año, en la Junta de Gobierno Local del pasado 30 de julio.

Se trata de una ampliación de otra suspensión de licencias que el consistorio ya aprobó en noviembre del año pasado para viviendas de uso turístico, hostales, pensiones y albergues de juventud en L'Hospitalet, también, por el período de un año. De este modo, se suma una quinta tipología de negocio turístico a la restricción, la del apartamento, es decir, aquella vivienda diseñada y construida ya con ese único fin de albergar un equipamiento turístico. Así, se amplía una restricción nacida de un acuerdo entre el PSC, partido que gobierna en minoría la ciudad, y los Comuns para evitar la proliferación de más viviendas turísticas.

Ya en noviembre, el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, apuntó que el objetivo de la moratoria de un año para la concesión de licencias para pisos turísticos era el de "proteger el derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas de L'Hospitalet". "Queremos garantizar que las viviendas se destinen prioritariamente a las familias de la ciudad y no a un uso turístico", dijo. Tanto en noviembre como ahora, la moratoria adapta el régimen urbanístico vigente al municipio, recogido en la Modificación puntual del PGM para la regulación de las condiciones de emplazamiento de las viviendas de uso turístico y de los establecimientos destinados a alojamiento temporal, aprobada definitivamente el 1 de marzo de 2019, a las determinaciones que establece el nuevo Decreto ley 3/2023, de 7 de noviembre.

Fuentes del consistorio recuerdan que la disposición final primera del Decret llei 3/2023 de la Generalitat de Catalunya modifica el texto refundido de la Ley de urbanismo y añade una disposición adicional al texto refundido, que" hace referencia a que en los municipios con problemas de acceso a la vivienda y en los municipios en riesgo de romper el equilibrio del entorno urbano por una alta concentración de viviendas de uso turístico lo permite expresamente el planeamiento urbanístico". Estas suspensiones responden así a la voluntad de adaptar la normativa local al decreto catalán.

Pese a estas suspensiones, el debate sobre las limitaciones del turismo en la ciudad ha sido una constante en los plenos de una ciudad que, en un contexto de crisis de acceso a la vivienda, cuenta con pocos metros de suelo disponibles para generar vivienda a precios accesibles. Partidos de la oposición, como ERC y Comuns insisten en la necesidad de, además de suspender licencias, aumentar las inspecciones a posibles pisos turísticos ilegales y tratar de poner freno al traspaso de alquileres tradicionales a arrendamientos por temporada y/o de habitaciones. Una petición cada vez más recurrentes entre los movimientos vecinales de la ciudad, sobre todo, en los barrios de Collblanc, la Torrassa y Santa Eulàlia, fronterizos con Barcelona, con buenas conexiones de transporte público y próximos a grandes reclamos turísticos como el Camp Nou.

Tal y como reflejan los últimos datos del Incasòl, el precio medio de los alquileres en L’Hospitalet se ha disparado un 66% en los últimos 10 años. Mientras que en 2014 alquilar un piso en la ciudad suponía una renta mensual de poco más de 504 euros, en 2024 el precio medio se ubicó en los 837 euros al mes.

Plan local de vivienda

Más allá de estas suspensiones, el gobierno local trabaja ahora por aprobar el primer Plan local de vivienda de L'Hospitalet. En un primer momento, el planeamiento estaba previsto que viera la luz antes de las vacaciones, sin embargo, el calendario se ha prolongado y la perspectiva actual del ejecutivo que lidera David Quirós es que salga adelante a la vuelta del parón veraniego.

Además del plan, el gobierno hospitalense tiene en su agenda la creación de una segunda herramienta para tratar de aliviar la presión habitacional en la ciudad: la creación de una empresa pública de vivienda. Se tratará de una entidad que se encargue de gestionar buena parte de las políticas locales en materia de vivienda de la ciudad y que contribuya a aumentar el parque público, prácticamente inexistente en la actualidad, del mismo modo que ocurre en la práctica totalidad del territorio catalán y español.