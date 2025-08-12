La huelga de socorristas en las playas Barcelona se enquista tras fracasar otro intento de negociación

Un nuevo intento para poner fin a la huelga de socorristas en las playas de Barcelona se ha saldado en fracaso. El Departament de Treball ha vuelto a auspiciar una reunión de mediación este martes entre el comité de huelga, el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa adjudicataria del servicio, FCC, para tratar de alcanzar una entente que acabe con el conflicto laboral. Sin embargo, las negociaciones no han fructificado tampoco esta vez, del mismo modo que la semana pasada, cuando la mayoría de los trabajadores del equipo de salvamento votó en contra de la propuesta de acuerdo del consistorio y la concesionaria.

La cita de esta mañana ha sido mucho más breve que la de la semana pasada, que se alargó unas ocho horas, a las que siguió más de 24 horas hasta que los socorristas anunciaron que desestimaban la proposición. En esta ocasión, el encuentro apenas se ha prolongado una hora, hasta que el comité de huelga ha anunciado que el conflicto continúa enquistado. En consecuencia, el paro prosigue, 12 días después de iniciarse el 1 de agosto.

Desde principios de mes, el operativo de salvamento se cubre con servicios mínimos del 50%, lo que ha llevado a que la mitad de las torres de vigilancia estén cerradas estos días en la costa de la capital. "Ni la empresa, FCC, ni el Ayuntamiento de Barcelona han traído una propuesta seria que frene la convicción de los trabajadores" a persistir en sus reclamaciones, ha señalado el portavoz de los huelguistas, Ignacio Díaz, tras la mediación.

Prolongar la temporada

El personal que secunda la protesta convocada por la CGT reclama ampliar la temporada de contratación de los vigilantes, aumentar la plantilla (ahora está formada por unas 80 personas) y abordar mejoras pendientes, como la renovación de los módulos donde se instalan las torres de control. Según el sindicato, el consistorio y la concesionaria ofrecieron la semana pasada 172 días al año de dispositivo de socorrismo en las playas, sea con el operativo mínimo antes y después del verano o el completo durante el período de más trasiego en la costa.

La CGT juzga que la oferta del ayuntamiento es "indigna". Los huelguistas reclaman que el operativo perdure durante 246 días anuales, entre el 15 de marzo y el 15 de noviembre. La oferta del gobierno municipal abarca de Semana Santa a finales de septiembre, con dos fines de semana adicionales de trabajo en octubre. El sindicato subraya que "no se trata solo de cifras, sino de tener en cuenta los aspectos técnicos imprescindibles para garantizar la seguridad de los usuarios de la playa y el correcto funcionamiento del dispositivo".

Por otro lado, el ejecutivo municipal ha insistido en los últimos días en pedir responsabilidad a los vigilantes, recordando que las playas se hallan llenas estos días, en que la ola de calor se une al auge del turismo en pleno agosto. La bandera amarilla ondea en todo el litoral de Barcelona, a modo de advertencia mientras solo la mitad de los socorristas prestan su labor al mismo tiempo que el paro se alarga.

Díaz ha achacado "ignorancia" al ayuntamiento y a FCC. "No se han leído siquiera nuestra propuesta", ha recriminado. El sindicalista ha expresado que los empleados del equipo de seguridad de las playas persiguen "mejorar el servicio" con la protesta, que se acerca ya a las dos semanas, y que el pacto que termine con el paro debe respetar las peticiones de los huelguistas. "El punto de partida es nuestra propuesta", ha remarcado.

En todo caso, Díaz ha dado a entender que el comité de huelga no se niega a ceder para alcanzar el consenso ni a seguir dialogando, pero siempre con la condición de que se asuman los planteamientos del personal. "De ahí estamos dispuestos a ajustar, pero no llevamos 12 días de huelga para aceptar una propuesta que sigue dejando precarizado el servicio", ha blandido.