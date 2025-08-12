Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona: actividades y conciertos

Las fiestas de Gràcia regresan del 15 al 21 de agosto con un millar de propuestas para todos los gustos. Más allá de los elementos de cultura popular que protagonizan las fiestas y las calles decoradas que atraen a cientos de miles de visitantes, la fiesta mayor ofrece actividades y conciertos para todas las edades y gustos.

En espacios y horarios diferentes, Gràcia se llena de eventos para celebrar, reivindicar y pasarlo bien. Cabe recordar que el lunes toca 'Noche tranquila' con música sin amplificar en todo el barrio. Estas son algunas recomendaciones para aprovechar al máximo la semana.

Viernes 15 de agosto

11:00 h, plaza del Poble Gitano, Vermut rumbero con Peret Reyes y Yumitus del Pichon

12.15 h, plaza de la Vila, inicio del Matí de Festa Major con toda la cultura popular de Gràcia

19:00 h, plaza de Les Dones del 36, Concierto de Roger Padrós y Noèlia NX: "T'hi voldries quedar"

20:00 h, plaza Joanic, Concierto de la cantautora Erxart Casas

20:00 h, jardines de la Sedeta – Festigàbal, Conciertos de Lima Negra, Me and the Bees, Ciutat, Hadren, Ryna DJ

22:00 h, plaza Joanic, Concierto de Joni Mecanto i la Tribu Rumbera

22:00 h, paseo de Sant Joan (entre Travessera y Sant Antoni Maria Claret), Concierto con 42° y Siamiss DJ

21:30 h, calle Santa Magdalena (Espai de la Calma), La gran nit dels musicals por el grupo de teatro del Cercle

Sábado 16 de agosto

10:30 h, plaza de la Vila, inicio del Cercavila de Sant Roc con todas las 'colles' de cultura popular

12:00 h, calle Fraternitat de Dalt, Bingo musical con Xoxis Vermuterus amenizado por Shay D Halal & Pixira

20:00 h, jardines de la Sedeta - Festigàbal, Conciertos de Maig, Killin' Cactuz, Casero, Corte!, DJ Coco

21:30 h, calle Santa Magdalena, Bingo Musical con bingomusical.show

22:00 h, plaza de Les Dones del 36, Concierto Barcelona Gay Men’s Choir

22:30 h, calle Progrés, Concierto con Ruïnosa y las Strippers de Rahola, Rovell y PD’s Tal

Domingo 17 de agosto

11:00 h, plaza de la Vila, Diada Castellera de Festa Major con los Castellers de Vilafranca, los Xiquets de Reus y los Castellers de Gràcia

21:30 h, calle Santa Magdalena, Nit de les Corals del Cercle

22:00 h, plaza de Les Dones del 36, Concierto de Marian Barahona Blues Special Reunion

22:00 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Concierto " Todos los gatos son pardos"

23:00 h, plaza Joanic , DJ Llangardaix

00:00 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Sesión de DJs con Soumeya

Lunes 18 de agosto

11:00 h, calle Mozart, Espectáculo infantil L'arbre de la Margot en colaboración con Òmnium Cultural.

20:00 h, plaza Joanic, Espectáculo y taller de salsa y bachata a cargo de UDance.

22:00 h, plaza de Les Dones del 36, Noche de cine al aire libre “Gabi, de 8 a 13 años”

22:00 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Narración oral con Jordina Biosca

Martes 19 de agosto

11:00 h, calle Joan Blanques de Baix de Tot, Espectáculo infantil de magia, con Dodó & Mme Hellen Magic Show

21:30 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Baile folk con La Puntual Folk

22:00 h, plaza Joanic, Concierto con Last Hope Band

23:00 h, calle Llibertat, Animación con Bim Boy Band y PD Marro

23:15 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Baile folk con Casum

Miércoles 20 de agosto

12:00 h, calle Lluís Vives, Espectáculo de clown y marionetas Lo Titere y Capuchini Circo

21:30 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Concierto con Bufal30dre

22:00 h, calle Llibertat, Habaneras con Kelimós

23:00 h, plaza Joanic, Concierto de Rumba con el Paio de Gràcia i las Malas Lenguas

23:15 h, plaza del Folk (Plaza del Sol), Concierto con Lhi Balós

Jueves 21 de agosto