40 recomendaciones
Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona: actividades y conciertos
Música y diversión para jóvenes, familias y todo tipo de públicos: estas son las paradas musicales de las fiestas de Gràcia que no te puedes perder
¿Cuándo son las fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona? Fechas
Laia Carpio Fusté
Barcelona
Las fiestas de Gràcia regresan del 15 al 21 de agosto con un millar de propuestas para todos los gustos. Más allá de los elementos de cultura popular que protagonizan las fiestas y las calles decoradas que atraen a cientos de miles de visitantes, la fiesta mayor ofrece actividades y conciertos para todas las edades y gustos.
En espacios y horarios diferentes, Gràcia se llena de eventos para celebrar, reivindicar y pasarlo bien. Cabe recordar que el lunes toca 'Noche tranquila' con música sin amplificar en todo el barrio. Estas son algunas recomendaciones para aprovechar al máximo la semana.
Viernes 15 de agosto
- 11:00 h, plaza del Poble Gitano, Vermut rumbero con Peret Reyes y Yumitus del Pichon
- 12.15 h, plaza de la Vila, inicio del Matí de Festa Major con toda la cultura popular de Gràcia
- 19:00 h, plaza de Les Dones del 36, Concierto de Roger Padrós y Noèlia NX: "T’hi voldries quedar"
- 20:00 h, plaza Joanic, Concierto de la cantautora Erxart Casas
- 20:00 h, jardines de la Sedeta – Festigàbal, Conciertos de Lima Negra, Me and the Bees, Ciutat, Hadren, Ryna DJ
- 22:00 h, plaza Joanic, Concierto de Joni Mecanto i la Tribu Rumbera
- 22:00 h, paseo de Sant Joan (entre Travessera y Sant Antoni Maria Claret), Concierto con 42° y Siamiss DJ
- 21:30 h, calle Santa Magdalena (Espai de la Calma), La gran nit dels musicals por el grupo de teatro del Cercle
Sábado 16 de agosto
- 10:30 h, plaza de la Vila, inicio del Cercavila de Sant Roc con todas las 'colles' de cultura popular
- 12:00 h, calle Fraternitat de Dalt, Bingo musical con Xoxis Vermuterus amenizado por Shay D Halal & Pixira
- 20:00 h, jardines de la Sedeta - Festigàbal, Conciertos de Maig, Killin’ Cactuz, Casero, Corte!, DJ Coco
- 21:30 h, calle Santa Magdalena, Bingo Musical con bingomusical.show
- 22:00 h, plaza de Les Dones del 36, Concierto Barcelona Gay Men’s Choir
- 22:30 h, calle Progrés, Concierto con Ruïnosa y las Strippers de Rahola, Rovell y PD’s Tal
Domingo 17 de agosto
- 11:00 h, plaza de la Vila, Diada Castellera de Festa Major con los Castellers de Vilafranca, los Xiquets de Reus y los Castellers de Gràcia
- 21:30 h, calle Santa Magdalena, Nit de les Corals del Cercle
- 22:00 h, plaza de Les Dones del 36, Concierto de Marian Barahona Blues Special Reunion
- 22:00 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Concierto "Todos los gatos son pardos"
- 23:00 h, plaza Joanic, DJ Llangardaix
- 00:00 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Sesión de DJs con Soumeya
Lunes 18 de agosto
- 11:00 h, calle Mozart, Espectáculo infantil L'arbre de la Margot en colaboración con Òmnium Cultural.
- 20:00 h, plaza Joanic, Espectáculo y taller de salsa y bachata a cargo de UDance.
- 22:00 h, plaza de Les Dones del 36, Noche de cine al aire libre “Gabi, de 8 a 13 años”
- 22:00 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Narración oral con Jordina Biosca
Martes 19 de agosto
- 11:00 h, calle Joan Blanques de Baix de Tot, Espectáculo infantil de magia, con Dodó & Mme Hellen Magic Show
- 21:30 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Baile folk con La Puntual Folk
- 22:00 h, plaza Joanic, Concierto con Last Hope Band
- 23:00 h, calle Llibertat, Animación con Bim Boy Band y PD Marro
- 23:15 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Baile folk con Casum
Miércoles 20 de agosto
- 12:00 h, calle Lluís Vives, Espectáculo de clown y marionetas Lo Titere y Capuchini Circo
- 21:30 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Concierto con Bufal30dre
- 22:00 h, calle Llibertat, Habaneras con Kelimós
- 23:00 h, plaza Joanic, Concierto de Rumba con el Paio de Gràcia i las Malas Lenguas
- 23:15 h, plaza del Folk (Plaza del Sol), Concierto con Lhi Balós
Jueves 21 de agosto
- 13:00 h, calle Joan Blanques de Baix, Concierto de la banda joven local The Stereo Daysis
- 18:00 h, plaza de la Vila, Habaneras con Mar Endins
- 19:00 h, Gran de Gràcia / Travessera de Gràcia, Correfoc infantil hasta la plaza de la Vila, donde empieza el Correfoc adulto
- 22:00 h, plaza del Folk (Plaza del Sol), Concierto con Marina Freixas
- 22:30 h, calle Llibertat, Karaoke Vecinal
- 23:30 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Concierto con Els Quatrevents
