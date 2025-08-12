40 recomendaciones

Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona: actividades y conciertos

Música y diversión para jóvenes, familias y todo tipo de públicos: estas son las paradas musicales de las fiestas de Gràcia que no te puedes perder

¿Cuándo son las fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona? Fechas

'Supersábado', la noche de más fiesta de las fiestas de Gràcia.

'Supersábado', la noche de más fiesta de las fiestas de Gràcia. / MANU MITRU / EPC

Laia Carpio Fusté

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las fiestas de Gràcia regresan del 15 al 21 de agosto con un millar de propuestas para todos los gustos. Más allá de los elementos de cultura popular que protagonizan las fiestas y las calles decoradas que atraen a cientos de miles de visitantes, la fiesta mayor ofrece actividades y conciertos para todas las edades y gustos.

En espacios y horarios diferentes, Gràcia se llena de eventos para celebrar, reivindicar y pasarlo bien. Cabe recordar que el lunes toca 'Noche tranquila' con música sin amplificar en todo el barrio. Estas son algunas recomendaciones para aprovechar al máximo la semana.

Viernes 15 de agosto

  • 11:00 h, plaza del Poble Gitano, Vermut rumbero con Peret Reyes y Yumitus del Pichon
  • 12.15 h, plaza de la Vila, inicio del Matí de Festa Major con toda la cultura popular de Gràcia
  • 19:00 h, plaza de Les Dones del 36, Concierto de Roger Padrós y Noèlia NX: "T’hi voldries quedar"
  • 20:00 h, plaza Joanic, Concierto de la cantautora Erxart Casas
  • 20:00 h, jardines de la Sedeta – Festigàbal, Conciertos de Lima Negra, Me and the Bees, Ciutat, Hadren, Ryna DJ
  • 22:00 h, plaza Joanic, Concierto de Joni Mecanto i la Tribu Rumbera
  • 22:00 h, paseo de Sant Joan (entre Travessera y Sant Antoni Maria Claret), Concierto con 42° y Siamiss DJ
  • 21:30 h, calle Santa Magdalena (Espai de la Calma), La gran nit dels musicals por el grupo de teatro del Cercle

Sábado 16 de agosto

  • 10:30 h, plaza de la Vila, inicio del Cercavila de Sant Roc con todas las 'colles' de cultura popular
  • 12:00 h, calle Fraternitat de Dalt, Bingo musical con Xoxis Vermuterus amenizado por Shay D Halal & Pixira
  • 20:00 h, jardines de la Sedeta - Festigàbal, Conciertos de Maig, Killin’ Cactuz, Casero, Corte!, DJ Coco
  • 21:30 h, calle Santa Magdalena, Bingo Musical con bingomusical.show
  • 22:00 h, plaza de Les Dones del 36, Concierto Barcelona Gay Men’s Choir
  • 22:30 h, calle Progrés, Concierto con Ruïnosa y las Strippers de Rahola, Rovell y PD’s Tal

Domingo 17 de agosto

  • 11:00 h, plaza de la Vila, Diada Castellera de Festa Major con los Castellers de Vilafranca, los Xiquets de Reus y los Castellers de Gràcia
  • 21:30 h, calle Santa Magdalena, Nit de les Corals del Cercle
  • 22:00 h, plaza de Les Dones del 36, Concierto de Marian Barahona Blues Special Reunion
  • 22:00 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Concierto "Todos los gatos son pardos"
  • 23:00 h, plaza Joanic, DJ Llangardaix
  • 00:00 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Sesión de DJs con Soumeya

Lunes 18 de agosto

  • 11:00 h, calle Mozart, Espectáculo infantil L'arbre de la Margot en colaboración con Òmnium Cultural.
  • 20:00 h, plaza Joanic, Espectáculo y taller de salsa y bachata a cargo de UDance.
  • 22:00 h, plaza de Les Dones del 36, Noche de cine al aire libre “Gabi, de 8 a 13 años”
  • 22:00 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Narración oral con Jordina Biosca

Martes 19 de agosto

  • 11:00 h, calle Joan Blanques de Baix de Tot, Espectáculo infantil de magia, con Dodó & Mme Hellen Magic Show
  • 21:30 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Baile folk con La Puntual Folk
  • 22:00 h, plaza Joanic, Concierto con Last Hope Band
  • 23:00 h, calle Llibertat, Animación con Bim Boy Band y PD Marro
  • 23:15 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Baile folk con Casum

Miércoles 20 de agosto

  • 12:00 h, calle Lluís Vives, Espectáculo de clown y marionetas Lo Titere y Capuchini Circo
  • 21:30 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Concierto con Bufal30dre
  • 22:00 h, calle Llibertat, Habaneras con Kelimós
  • 23:00 h, plaza Joanic, Concierto de Rumba con el Paio de Gràcia i las Malas Lenguas
  • 23:15 h, plaza del Folk (Plaza del Sol), Concierto con Lhi Balós

Noticias relacionadas y más

Jueves 21 de agosto

  • 13:00 h, calle Joan Blanques de Baix, Concierto de la banda joven local The Stereo Daysis
  • 18:00 h, plaza de la Vila, Habaneras con Mar Endins
  • 19:00 h, Gran de Gràcia / Travessera de Gràcia, Correfoc infantil hasta la plaza de la Vila, donde empieza el Correfoc adulto
  • 22:00 h, plaza del Folk (Plaza del Sol), Concierto con Marina Freixas
  • 22:30 h, calle Llibertat, Karaoke Vecinal
  • 23:30 h, plaza del Folk (plaza del Sol), Concierto con Els Quatrevents

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
  2. La zona azul de aparcamiento en agosto es gratis en todas estas ciudades del área de Barcelona
  3. Viaja por Barcelona por 5,90 euros al año: Requisitos y como conseguir la T-Metropolitana
  4. Nuevo paso para convertir el párking del Alcampo de Sant Boi en una planta fotovoltaica: adjudicado el contrato por 5 millones
  5. ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
  6. Los históricos propietarios del bar Diego de L'Hospitalet dicen adiós tras 40 años en el Gornal: 'Nos ha sorprendido tanto cariño
  7. Los Mossos buscan al autor de un atropello múltiple con ocho heridos en Granollers
  8. La línea 3, el nuevo escenario del reto viral del metro de Barcelona

40 actividades y conciertos para disfrutar al máximo las fiestas de Gràcia 2025

40 actividades y conciertos para disfrutar al máximo las fiestas de Gràcia 2025

Detenidos ocho ladrones por robar material valorado en 100.000 euros de seis empresas de Catalunya

Detenidos ocho ladrones por robar material valorado en 100.000 euros de seis empresas de Catalunya

Fiesta Mayor de Badalona 2025: música, tradición y cultura popular del 14 al 16 de agosto

Fiesta Mayor de Badalona 2025: música, tradición y cultura popular del 14 al 16 de agosto

La ola de calor azota Gràcia en la recta final de preparativos de las fiestas: "¡Mejor esto que lluvia!"

La ola de calor azota Gràcia en la recta final de preparativos de las fiestas: "¡Mejor esto que lluvia!"

Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: "Para mí el verano significa encerrarse en casa"

Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: "Para mí el verano significa encerrarse en casa"

Así es Glòries por encima de los 30 grados

Así es Glòries por encima de los 30 grados

El Centre Esportiu Municipal Horta de Barcelona reabre tras haber sido desalojado por gases tóxicos

El Centre Esportiu Municipal Horta de Barcelona reabre tras haber sido desalojado por gases tóxicos

El Govern invertirá 1,1 millones de euros para desamiantar el Hospital General de L'Hospitalet en 2026

El Govern invertirá 1,1 millones de euros para desamiantar el Hospital General de L'Hospitalet en 2026