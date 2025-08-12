Fiesta Mayor de Badalona 2025: música, tradición y cultura popular del 14 al 16 de agosto

Badalona (Barcelonès) y sus vecinos ya están preparados para vivir esta semana una nueva edición de la Fiesta Mayor, que vuelve a ofrecer unos días llenos de música, tradición y cultura popular. Durante los días 14, 15 y 16 de agosto, las calles se llenarán de actividades con citas tan emblemáticas como la 'tronada', el 'Ball a la plaça', el 'Cercavila', el 'Castell de focs' o el 'Bany de les Bèsties'. Así, un año más, el paseo de la Rambla se convertirá en el escenario principal de los conciertos de la Fiesta Mayor.

El día 14 de agosto, después del castillo de fuegos en la playa de los Pescadors, Versión Imposible animará la noche con un repertorio musical que ofrecerá éxitos de todas las épocas y estilos. La noche del 15 será el turno de Miki Núñez. El artista catalán ofrecerá un concierto con grandes éxitos y nuevas canciones. "Será una buena oportunidad para descubrir 'La Partida', su nuevo EP", dice el Ayuntamiento de Badalona en un comunicado.

"Con motivo de la celebración de la Fiesta Mayor, se han implementado varias acciones para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar plenamente de los actos programados", añade el consistorio.

Así, se ha reservado un espacio específico en los conciertos para personas con diversidad funcional, "asegurando una experiencia cómoda y accesible". También se dispondrá de "mochilas vibratorias" durante los conciertos, "que permiten una mejor percepción del sonido y la música, las cuales deberán reservarse previamente enviando un correo electrónico a cultura@badalona.cat". Y se ha elaborado una versión del programa de la Fiesta Mayor en formato de lectura fácil, disponible en PDF, para facilitar la comprensión de todas las actividades a todos los públicos.

14 de agosto

A las 18:00 h, en la Iglesia de Santa María, habrá el 'Repic de Vigilia' a cargo de los 'Campaners' de Badalona. A las 20:00 h, en la plaza de la Vila, se encenderá la 'Tronada', una traca de quinientos metros que conectará la plaza de la Constitució con la plaza de la Vila. A continuación, tendrá lugar el 'Ball a la plaça' con la participación de varios grupos tradicionales como los Miquelets de Badalona, Diables Kapaoltis, Bufons del Foc, entre otros. Seguidamente, se realizará el 'Cercavila' por las calles Francesc Layret, de la Mercè y paseo de la Rambla.

A las 22:00 h, DJ Pepe Reis ofrecerá una selección de los 'hits' más actuales en el paseo de la Rambla. A las 23:00 h, en la playa de los Pescadores, se celebrará el castillo de fuegos. Finalmente, a continuación, Versión Imposible ofrecerá un concierto en el paseo de la Rambla con éxitos de todas las épocas y estilos.

15 de agosto

A las 8:00 h, en las calles del Centre y de Dalt de la Villa, se interpretarán las 'Matinades' a cargo del Ball de Diables de Badalona y grupos de 'grallers'. A las 10:00 h, en la iglesia de Santa Maria, se realizará la 'Catifa de Flors' a cargo de los 'catifaires' de Badalona, seguido del repique de Fiesta Mayor por los 'campaners'. A las 10:00 h, los bailes partirán hacia el 'Ofici' recorriendo varias calles y plazas. A las 11:00 h, habrá repique de misa y el 'ofici solemne' en la iglesia de Santa Maria. Luego, en la plaza de Barberá, los bailes volverán 'de oficio' en cabalgata hasta la plaza de la Vila. A las 14:30 h, en el paseo de la Rambla, se celebrará la comida popular organizada por la Comisión de Fiestas de Badalona.

A las 18:00 h, en el paseo de la Rambla, el espectáculo infantil 'On/Off', de la compañía Orelles de Xocolata homenajeará a la música y "su poder transformador". A las 19:00 h, la Cobla Sabadell ofrecerá una 'Ballada de Sardanes' en el paseo de la Rambla. A las 22:00 h, en la playa de los Pescadors, tendrá lugar el 'Bany de Bèsties', una cabalgata de fuego seguida del baño de las bestias en el mar. Finalmente, aproximadamente a las 23:30 h, Miki Núñez ofrecerá un concierto en el paseo de la Rambla presentando su nuevo EP 'La Partida'.

16 de agosto

A las 8:00 h, nuevamente en las calles del Centre y de Dalt de la Vila, se interpretarán las 'Matinades', también, por el Ball de Diables y grupos de grallers. A las 11:00 h, en la Iglesia de Santa Maria, habrá repique de misa y el 'Ofici' de Sant Roc. Después, todos los bailes volverán de Oficio en cabalgata hasta la plaza de la Vila, donde se realizará la tronada de cierre de la fiesta. A las 20:00 h, en la plaza de la Vila, la Mulassa celebrará su 5º aniversario con una última ruta festiva que terminará en el paseo de la Rambla con una celebración abierta a todos. Para cerrar, a las 22:00 h, Vyvyan ofrecerá un concierto tributo al rock catalán de los años 90 en el paseo de la Rambla.