Fallece el restaurador Martiniano Palomero, fundador del Asador de Aranda

El restaurador arandino Martiniano Palomero, referente de la gastronomía de Aranda de Duero (Burgos) y considerado durante décadas el principal embajador de su plato estrella, el lechazo asado en horno de leña, ha fallecido este martes 12 de agosto a los 91 años de edad.
Aunque su trayectoria profesional comenzó a mediados del siglo XX como responsable de una botería, pronto dio el salto al sector de la hostelería y la gastronomía junto a su esposa, Julia del Cura, con la que en 1970 abrió el Hotel Julia, y en 1983 el Asador El Roble.
Este último fue el germen de la red de restaurantes que identificaría con el nombre 'Asador de Aranda' y que basan su filosofía en la oferta de carne natural obtenida bajo la premisa del respeto al animal y la naturaleza elaborada a la manera tradicional.
Palomero llevó el lechazo asado el horno de leña, junto a otros platos clave de la cocina de Aranda de Duero, como la morcilla, la torta o el congrio a la arandina, a numerosas ciudades, desde Madrid y Barcelona, donde su ubicación en un palacete modernista en la avenida del Tibidabo lo convirtió en un emplazamiento único.
También a Sevilla, Zaragoza, Valencia, Oviedo o Bilbao. En su entorno más cercano, además, impulsó otros dos restaurantes, el Castillo de Izán, en Gumiel de Izán, y el Lagar de Milagros, en Milagros, ambos en la provincia de Burgos.
Apostó además por la elaboración de vinos dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero, a cuyo amparo fundó dos bodegas: Uvaguilera y Riberalta.
En los últimos años, su propuesta alcanzó tintes internacionales al llegar, ya de manos de sus hijos, hasta Oriente Medio donde abrió asadores, bajo un modelo de franquicia, en Doha, Dubai y Abu Dabi. El funeral tendrá lugar este miércoles, a las 18:30 h, en la iglesia de Santa María de Aranda de Duero.
