Detenidos ocho ladrones por robar material valorado en 100.000 euros de seis empresas de Catalunya
Inutilizaban la alarma, saqueaban las cajas fuertes y se llevaban herramientas y objetos, como ordenadores portátiles
Siguen a unos ladrones reincidentes en el Eixample y encuentran un local que compraba patinetes eléctricos robados
Los Mossos d'Esquadra han detenido a ocho supuestos ladrones acusados de seis robos con fuerza en empresas de distintas localidades catalanas, donde inutilizaban la alarma, saqueaban las cajas fuertes y se llevaban herramientas y material, como ordenadores portátiles, valorado en más de 100.000 euros.
Según ha informado este martes la policía catalana, los ocho detenidos integraban un grupo criminal, que ya dan por desarticulado, al que relacionan con seis robos en empresas de las poblaciones barcelonesas de Granollers, La Garriga, Viladecans y Sant Feliu de Llobregat, además de Mollerusa (Lleida).
Los sospechosos, que fueron detenidos el pasado 7 de agosto, son ocho hombres, a quienes los Mossos atribuyen los delitos de robo con fuerza, daños y pertenencia a grupo criminal.
Según los Mossos, los detenidos actuaban en fin de semana, cuando las empresas se quedaban sin trabajadores, saboteaban el suministro eléctrico para inutilizar las cámaras de seguridad y la alarma y, cuando la batería de la alarma se había agotado, ejecutaban el robo: abrían la caja fuerte con radiales, se llevaban el dinero y herramientas de alto valor y huían usando vehículos de alquiler.
En uno de sus robos, cometido el pasado 7 de julio en Viladecans, los arrestados se llevaron supuestamente 700 ordenadores portátiles valorados en 60.000 euros. Este grupo ya había estado relacionado previamente con varios robos que se habían registrado en Girona utilizando el mismo sistema, según los Mossos.
