Calles cortadas y afectaciones al tráfico por las Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona

Las Fiestas de Gràcia, que se celebran de 15 al 21 de agosto, ofrecen eventos de cultura popular, conciertos y calles decoradas que atraen a miles de personas cada año. A fin de que estas actividades se puedan celebrar correctamente, se realizan cortes en el distrito de Gràcia que provocan afectaciones de tráfico. Para que no te encuentres con contratiempos de última hora, te contamos todo lo que debes saber sobre los cortes y las afectaciones. A continuación, y además, te informamos sobre las alternativas para llegar hasta Gràcia en transporte público.

Del viernes 15 al jueves 21 de agosto, se restringirá la circulación de vehículos en el perímetro que forman el Passeig de Gràcia, la calle Gran de Gràcia, la plaza Lesseps, la Travessera de Dalt, la calle Escorial, la Travessera de Gràcia, la calle Bailén y la calle Còrsega. Solamente los vecinos del barrio podrán acceder en su vehículo particular a la zona restringida.

Los usuarios de Bicing también tendrán que adaptar sus rutas de transporte a las fiestas de Gràcia, ya que del 8 de agosto a las 12:00 horas hasta el 22 de agosto a las 19:00 horas, se realizará un cierre temporal de varias estaciones de Bicing. Específicament, las estaciones afectadas son la número 106, situada en la plaza Joanic con la calle Bruniquer 59; la 222, en la calle del Canó 1; la 229, en la calle Santa Creu 2, junto a la plaza de la Virreina; y la 509, en la calle Torrent de L'Olla 11.

Alternativas en transporte público

A causa de las afectaciones de circulación, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda el uso del transporte público para llegar a las fiestas de Gràcia. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) aconseja específicamente el uso de la red de metro de la ciudad para desplazarse hasta el barrio de Gràcia. De hecho, el metro de Barcelona funcionará durante 67 horas seguidas sin interrupción, desde las 5 de la madrugada del viernes 15 de agosto hasta las 12 de la noche del domingo 17.

Para ir hasta Gràcia en metro, se puede llegar en la L3 (paradas Lesseps, Fontana o Diagonal), en la L4 (Verdaguer) o en la L5 (Diagonal o Verdaguer). Es importante recordar que durante este verano se están realizando obras de mejora en la línea L4. Por este motivo, no hay servicio de metro entre las estaciones Verdaguer y Trinitat Nova, lo que incluye la gran puerta de entrada a la Vila que es Joanic. TMB ha habilitado autobuses lanzadera gratuitos que paran en las estaciones afectadas por las obras.

Finalmente, cabe recordar que a las fiestas de Gràcia también se puede ir en autobús. Concretamente abastecen el barrio las líneas D40, D50, H6, H8, H10, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 114 y 116.