Los dos únicos puntos sin árboles de Barcelona sortean el calor con escapadas y sillas en la calle: "Aquí todo es cemento"

La canícula recuerda que los árboles no son un simple adorno en Barcelona. Aunque no disipe el ferragosto, la vegetación -cada vez más apreciada en las calles ante el cambio climático- es clave para contener el efecto isla de calor en el centro, al arder el pavimento donde la zonas verdes y la sombra escasean. El entorno más próximo a la plaza Catalunya atesora un 38% menos de masa arbórea que tramos de la periferia y casi un 60% menos de árboles, según datos del Ayuntamiento de Barcelona. El reflejo más extremo se localiza en un par de puñados de manzanas sin un solo ejemplar, ambos en el núcleo de la capital.

Ocurre a medio camino entre la plaza dels Àngels y la ronda Sant Antoni, en el Raval, y en cinco arterias que surcan la Barceloneta. Son los únicos dos puñados de calles en Barcelona sin árboles plantados, si se pondera por secciones censales, la unidad territorial aún más pequeña que el barrio que desgaja Barcelona en 1.068 conjuntos de vías.

En el Raval, no se atisba un árbol en casi 20.000 metros cuadrados. Desde el cruce de la calle Ferlandina con las de Lluna y Lleó, se otean los plátanos y la palmera de la plaza del Pes de la Palla a unos 130 metros y, girando 90 grados, se adivina un almez a 180 metros, en Riera Alta.

Irse del barrio

“Esto es cemento puro y duro”, constata Rosa, mientras arrastra el carro de vuelta a casa. “Pusieron unos maceteros pero los quitaron: aquí ponen una cosa y no la tratan bien”, refunfuña. Aunque no son anchas, se antoja que algunos alcorques encajarían en la acera igual que los contenedores subterráneos que la jalonan. “A veces se llenan de moscas, la gente tira la basura donde quiere”, masculla Rosa.

Árboles al margen, la incomodidad por el tiempo asfixiante aflora tras las noches tórridas que se encadenan. “Salimos porque en casa hace mucho calor”, comparte Coria, que confiesa que escapa del Raval para tomarse un respiro: “Salgo cada día a las cinco y no vuelvo hasta las nueve y media. Voy a Trinitat Nova, a Zona Franca… Allí hay plazas grandes y se está más fresco”.

Aunque aprecia las zonas ajardinadas, Coria no desea árboles delante de su portal. “Es que las hojitas se caen y lo ensucian todo”, alega. “Sería lo de menos -replica otro vecino-. Echo mucho en falta que haya árboles aunque, con los problemas que tenemos y los narcopisos, es lo de menos”. Juan Carlos añade la estrechez del Raval a la ecuación: “Las calles son angostas, apenas corre aire. La única con cuatro árboles es Joaquín Costa. Por la tarde, salgo de aquí”.

Piscina en la calzada

Igual que en otros tramos de la Barceloneta, es imposible topar con árboles en los 15.000 metros cuadrados que concentran las calles Vinaròs, Grau i Torras, Guitert, Vila Joiosa y Alcanar. “Tengo 73 años y toda la vida ha sido así”, resuelve Carme, plantada en el portal de casa, a pie de calle. En el barrio marinero, todavía se ven plantas bajas con la entrada de par en par, solo protegida por una mosquitera o una tabla para que no se cuele más que la corriente.

Una de las calles sin árboles en el barrio del Raval, en Barcelona. / JORDI COTRINA

Irene saca la silla a la calle cuando cae la noche. “Somos respetuosos y no estamos hasta muy tarde, hay vecinos que madrugan. Y, si no, siempre podemos darños un baño en la playa”, sonríe. Delante de casa, hay una pequeña piscina hinchable detrás de un coche aparcado. “Hay muchos niños, también tenemos una manguera para remojar la calle -explica-. Las paredes de casa son anchas y aguantan bien el frío y el calor, con un ventilador nos bastamos, pero el sol nos da de llenos durante tres o cuatro horas. Una solución podría ser que extendieran toldos de un balcón a otro”.

Ángel también se instala en el portal cuando el sol cae. “Es verdad que no hay árboles, pero no queda sitio y la suerte es tener el mar al final de la calle -señala-. A veces entra un poco de brisa pero, si no, esto es un horno”. Carme aún hace algo de vida en la calle, aunque menos que antaño: “Antes bajaba más tranquila, incluso sacábamos la mesa para comer... Con árboles, no lo habríamos hecho. Nunca los he echado en falta”.