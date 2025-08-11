Un proyecto piloto en Martorell impulsa la digitalización de la gestión del agua en Catalunya

En un paso significativo hacia la modernización en la gestión del agua, el municipio de Martorell se ha convertido en la sede de un proyecto piloto innovador que busca implementar un 'gemelo digital' en su sistema de saneamiento urbano en alta. Es decir, el proceso de tratamiento desde las aguas residuales del alcantarillado en las ciudades hasta las depuradoras pasando por los colectores metropolitanos. La iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation a través del proyecto estratégico de Digitalización del Ciclo del Agua de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), no solo optimizará la infraestructura local, sino que sentará un precedente para futuras aplicaciones en toda Catalunya, según rezan los pliegos técnicos de la licitación.

El proyecto, titulado 'Desarrollo de un modelo hidráulico para la implementación de un gemelo digital en el sistema de saneamiento urbano de Martorell', cuenta con un presupuesto de licitación de 58,7 millones de euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de cinco meses. Su objetivo es crear un modelo matemático detallado del sistema de saneamiento de Martorell que servirá como la base fundamental para el futuro gemelo digital, una herramienta que se prevé "capaz de simular escenarios hidráulicos y cualitativos, optimizar la gestión y asistir en la toma de decisiones técnicas y operativas del sistema", detallan los pliegos de la licitación.

Concretamente, la iniciativa tiene por objetivos desarrollar un modelo calibrado de cuencas e infraestructura, incluyendo escenarios de tiempo seco y de lluvias; diagnosticar el funcionamiento del sistema, evaluando su capacidad, rendimiento hidráulico y la carga contaminante; identificar los puntos críticos de desbordamiento y aliviaderos de la contaminación hacia el río; establecer metas de reducción de la contaminación y proponer medidas alternativas; y elaborar un informe de recomendaciones de mejora del modelo para la fase posterior del gemelo digital.

La implementación de la digitalización se dividirá en tres fases. La primera será crucial para analizar y completar las bases de datos estructurales y fenomenológicas que alimentarán el modelo, y contará con diversos trabajos de campo para obtener información cartográfica, identificar elementos clave como aliviaderos y preparar la cartografía base para el cálculo de parámetros hidrológicos. En una segunda fase se desarrollará el modelo hidráulico y se ejecutarán simulaciones para al menos dos escenarios: uno en tiempo seco y otro en tiempo húmedo. La tercera y última se centrará en analizar en profundidad los resultados obtenidos y formular propuestas de mejora en la gestión del sistema.

El estudio se concentrará en el sistema de saneamiento en alta de Martorell, que abarca la infraestructura de saneamiento de los municipios de Martorell y Sant Esteve Sesrovires. El sistema es una compleja red que incluye 316 tuberías con una longitud total de 13,3 kilómetros, 288 pozos de registro, 15 pozos con aliviaderos, 18 aliviaderos, 15 conexiones de red y una estación de bombeo.