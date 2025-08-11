TMB suma los primeros vehículos 100% eléctricos a su flota de mantenimiento del metro de Barcelona

Transporte público
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha sumado los primeros vehículos 100% eléctricos a su flota de mantenimiento del metro de Barcelona, una fresadora y 2 vehículos ligeros con tres plataformas.
La fresadora, de unos 20 millones de euros, se incorporará a finales de 2028, mientras que los vehículos ligeros estilo 'buggy', de unos 452.352 euros en total, lo harán a mediados del año que viene, indica TMB en un comunicado este lunes.
Por otro lado, en estos momentos se encuentra en fase de licitación la adquisición de 2 dresinas, vehículos ligeros para transportar personal y materiales por las vías, que también serán 100% eléctricas y que costarán unos 4,2 millones de euros.
Descarbonizar la flota
La compra de estos vehículos se enmarca en el objetivo de TMB de descarbonizar su flota, además de mejorar los trabajos en las vías para que se realicen de una forma más precisa y óptima.
Los trabajos de mantenimiento de la infraestructura se realizan cada noche para garantizar un buen funcionamiento del servicio, cuando en un lapso de menos de 4 horas, los operarios tienen que ejecutar todas estas tareas antes de retomar la circulación.
