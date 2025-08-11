Descubre los secretos de la decoración de las fiestas de Gràcia en esta exposición de EL PERIÓDICO

Del 11 al 21 de agosto
Cada mes de agosto miles de personas visitan las calles de Gràcia para descubrir la genialidad y belleza de unas decoraciones que han hecho de esta Fiesta Mayor una de las más esperadas del calendario festivo de Barcelona. Las han hecho posibles el esfuerzo e ingenio de los vecinos del barrio, que son los protagonistas de la exposición ‘De la pàgina al guarnit’ producida por EL PERIÓDICO.
La Casa Seat de Barcelona, en el número 109 del paseo de Gràcia, acoge del 11 al 21 de agosto esta muestra de acceso gratuito coincidiendo con los festejos. Una treintena de fotografías y un audiovisual acercan al gran público cómo se confeccionan los ornamentos artesanales durante meses.
Prensa Ibérica, editora de EL PERIÓDICO, ha colaborado en las tres últimas ediciones con la Fundació Festa Major de Gràcia y con las comisiones de las calles participantes, para proporcionar una materia prima fundamental: papel de diario. La cesión de papel excedente se inició en el 2023 como prueba piloto, con 10 kilos para cada comisión. La buena experiencia llevó a triplicar la aportación al año siguiente, es decir, 23 lotes de 30 kilos. Así ha continuado este 2025: ¡el tercer envío pesaba casi 700 kilos!
Gracias a las sinergias y principalmente a la creatividad de los 'festers', las páginas de noticias se convierten en figuras, paredes, techos y todo tipo de elementos efímeros. La portada quizá será una flor y trocitos de una exclusiva darán color a una pared de fantasía. Los curiosos que quieran localizar artículos, fotografías o gráficos de las páginas de EL PERIÓDICO tendrán que esforzarse mucho, porque las estrictas reglas del concurso de decoración impiden dar visibilidad a logotipos y marcas.
Además de un orgullo para el diario, esta exposición es un ejercicio de trazabilidad y transparencia. Los periodistas y fotoperiodistas del diario han documentado cada etapa de la metamorfosis para mostrar el camino de las hojas impresas desde la sede del diario hasta los almacenes, locales y finalmente calles de Gràcia.
Además, los visitantes podrán conocer algunas interioridades de la fiesta, como que las temáticas se eligen con muchos meses de antelación, a más tardar en enero o febrero. O que se usan prototipos y maquetas para dar forma al escenario imaginado. Y que los elementos más pequeños son los que se preparan primero, porque son más fáciles de almacenar.
En definitiva, un montón de curiosidades deleitarán al visitante, que podrá luego adentrarse en las fiestas con otra mirada. La exposición estará abierta durante 10 días, con horario de 9h a 20:30h de lunes a sábado laborables.
