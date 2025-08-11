Visto bueno del Ayuntamiento

Reabre el centro comercial Via Sabadell tres meses después del accidente mortal: "Es un espacio completamente seguro"

El recinto permanecía cerrado desde el 20 de mayo, cuando un vecino de Rubí perdió la vida ante el desprendimiento de una losa de 14 toneladas

El parque infantil donde cayó la fachada de la tienda afecrada por el derrumbe en el centro comercial Via Sabadell / ZOWY VOETEN

El centro comercial Via Sabadell vuelve a estar totalmente operativo desde este lunes, tal y como habían avanzado desde el propio complejo comercial a EL PERIÓDICO. El recinto permanecía cerrado desde el 20 de mayo, cuando una placa de hormigón de 14 toneladas se desprendió de la fachada de la tienda Galerías Tresillo, provocando la muerte de un hombre de 74 años. El colapso ocurrió a plena tarde y desde doce metros de altura. Dos semanas después, el 3 de junio, cayó una segunda losa en la misma zona, aunque sin causar heridos, ya que la zona estaba acordonada y se "preveían más desprendimientos".

A raíz de ambos episodios, se cerraron más de 25 tiendas, incluyendo grandes cadenas como Mercadona, Primaprix o Tiendanimal. La gerencia del centro aseguró entonces que las deficiencias de construcción estaban limitadas al edificio siniestrado, pero se inició una revisión completa del sistema de anclaje de las placas de todo el complejo.

Una vez que han recibido la validación del Ayuntamiento, el centro ha podido reabrir el edificio y todas las tiendas que acoge, menos una, que lo hará a lo largo de la semana por ligística interna. El gerente del centro comercial, Xavier Alemany, ha destacado que no existe ningún riesgo: "Estamos 100% seguros de que es una ubicación completamente segura", señala.

