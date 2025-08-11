Visto bueno del Ayuntamiento
Reabre el centro comercial Via Sabadell tres meses después del accidente mortal: "Es un espacio completamente seguro"
El recinto permanecía cerrado desde el 20 de mayo, cuando un vecino de Rubí perdió la vida ante el desprendimiento de una losa de 14 toneladas
CONTEXTO | El centro comercial Via Sabadell reabrirá a mediados de agosto tras meses cerrado por el derrumbe mortal
REAPERTURA | El centro comercial Via Sabadell reabrirá a mediados de agosto tras tres meses cerrado por el derrumbe mortal
NOTICIA | Muere un vecino de Rubí tras caer un panel de hormigón en el centro comercial Via Sabadell
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El centro comercial Via Sabadell vuelve a estar totalmente operativo desde este lunes, tal y como habían avanzado desde el propio complejo comercial a EL PERIÓDICO. El recinto permanecía cerrado desde el 20 de mayo, cuando una placa de hormigón de 14 toneladas se desprendió de la fachada de la tienda Galerías Tresillo, provocando la muerte de un hombre de 74 años. El colapso ocurrió a plena tarde y desde doce metros de altura. Dos semanas después, el 3 de junio, cayó una segunda losa en la misma zona, aunque sin causar heridos, ya que la zona estaba acordonada y se "preveían más desprendimientos".
A raíz de ambos episodios, se cerraron más de 25 tiendas, incluyendo grandes cadenas como Mercadona, Primaprix o Tiendanimal. La gerencia del centro aseguró entonces que las deficiencias de construcción estaban limitadas al edificio siniestrado, pero se inició una revisión completa del sistema de anclaje de las placas de todo el complejo.
Una vez que han recibido la validación del Ayuntamiento, el centro ha podido reabrir el edificio y todas las tiendas que acoge, menos una, que lo hará a lo largo de la semana por ligística interna. El gerente del centro comercial, Xavier Alemany, ha destacado que no existe ningún riesgo: "Estamos 100% seguros de que es una ubicación completamente segura", señala.
