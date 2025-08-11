El Centre Esportiu Municipal Horta de Barcelona reabre tras haber sido desalojado por gases tóxicos

El Centre Esportiu Municipal (CEM) Horta, en Barcelona, ha reabierto al público a última hora de la tarde de este lunes, tras haber sido desalojado de forma preventiva por la mañana al detectarse una emisión de gases tóxicos por una mezcla errónea de productos químicos en la sala de máquinas, según fuentes del recinto. Tan solo quedaba pendiente recuperar la actividad de la piscina.

Los gases tóxicos solo han afectado a los dos operarios que se encontraban en el lugar y que han sido trasladados en estado leve por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Bomberos de Barcelona después de que el club activara los protocolos de seguridad por riesgo químico, como ha avanzado Betevé.

Según se detalla en la web del equipamiento municipal, así como en su cuenta de Instagram, por la mañana han tenido que "interrumpir de manera preventiva la actividad del CEM Horta a causa de una incidencia técnica". Explican que había sido causada por "un error humano de una empresa externa especializada y homologada, encargada del mantenimiento y suministro de productos químicos de la piscina". En concreto, se ha abocado accidentalmente cloro a la cañería de ácido en unas instalaciones subterráneas situadas en el exterior.

Los equipos del centro, junto con los Bomberos, han trabajado de forma coordinada durante toda la jornada para "resolver la situación y restablecer el servicio con las máximas garantías de seguridad tan pronto como sea posible".

Reacción rápida

La entidad detalla que el trabajador de la empresa externa ha detectado el error de "manera inmediata" y, como medida de seguridad el CEM ha activado la operativa prevista en situaciones de riesgo químico, desalojando a usuarios y trabajadores y avisando a los Bomberos.

Para garantizar la seguridad se ha procedido a la limpieza y ventilación exhaustiva de las zonas afectadas, con control y supervisión continua por parte de los Bomberos --que han contenido la fuga-- y de la empresa proveedora.

El centro ha lamentado las molestias causadas a los usuarios, pero a las 19.30 horas han comunicado volvían a abrir sus servicios e instalaciones, así como las actividades dirigidas. Tan solo quedaba pendiente la reapertura de la piscina, según señalan fuentes municipales a este diario.