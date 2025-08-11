Evacuación de un equipamiento

El Centre Esportiu Municipal Horta de Barcelona reabre tras haber sido desalojado por gases tóxicos

Un error en la mezcla de productos químicos para la piscina obligó al cierre de todo el recinto durante varias horas

El Centre Esportiu Municipal de Cotxeres pierde el 'Borbó' de su nombre en Barcelona

Un centro deportivo reclama 60.000 euros a Barcelona por el cierre de una pista por ruido

Piscina principal del CEM Horta, en una imagen de archivo.

Piscina principal del CEM Horta, en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Barcelona

Patricia Castán

Patricia Castán

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Centre Esportiu Municipal (CEM) Horta, en Barcelona, ha reabierto al público a última hora de la tarde de este lunes, tras haber sido desalojado de forma preventiva por la mañana al detectarse una emisión de gases tóxicos por una mezcla errónea de productos químicos en la sala de máquinas, según fuentes del recinto. Tan solo quedaba pendiente recuperar la actividad de la piscina.

Los gases tóxicos solo han afectado a los dos operarios que se encontraban en el lugar y que han sido trasladados en estado leve por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Bomberos de Barcelona después de que el club activara los protocolos de seguridad por riesgo químico, como ha avanzado Betevé.

Según se detalla en la web del equipamiento municipal, así como en su cuenta de Instagram, por la mañana han tenido que "interrumpir de manera preventiva la actividad del CEM Horta a causa de una incidencia técnica". Explican que había sido causada por "un error humano de una empresa externa especializada y homologada, encargada del mantenimiento y suministro de productos químicos de la piscina". En concreto, se ha abocado accidentalmente cloro a la cañería de ácido en unas instalaciones subterráneas situadas en el exterior.

Los equipos del centro, junto con los Bomberos, han trabajado de forma coordinada durante toda la jornada para "resolver la situación y restablecer el servicio con las máximas garantías de seguridad tan pronto como sea posible".

Reacción rápida

La entidad detalla que el trabajador de la empresa externa ha detectado el error de "manera inmediata" y, como medida de seguridad el CEM ha activado la operativa prevista en situaciones de riesgo químico, desalojando a usuarios y trabajadores y avisando a los Bomberos.

Para garantizar la seguridad se ha procedido a la limpieza y ventilación exhaustiva de las zonas afectadas, con control y supervisión continua por parte de los Bomberos --que han contenido la fuga-- y de la empresa proveedora.

Noticias relacionadas y más

El centro ha lamentado las molestias causadas a los usuarios, pero a las 19.30 horas han comunicado volvían a abrir sus servicios e instalaciones, así como las actividades dirigidas. Tan solo quedaba pendiente la reapertura de la piscina, según señalan fuentes municipales a este diario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
  2. ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
  3. La zona azul de aparcamiento en agosto es gratis en todas estas ciudades del área de Barcelona
  4. Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell
  5. Los históricos propietarios del bar Diego de L'Hospitalet dicen adiós tras 40 años en el Gornal: 'Nos ha sorprendido tanto cariño
  6. Viaja por Barcelona por 5,90 euros al año: Requisitos y como conseguir la T-Metropolitana
  7. Nuevo paso para convertir el párking del Alcampo de Sant Boi en una planta fotovoltaica: adjudicado el contrato por 5 millones
  8. Endesa y Naturgy cerrarán sus centrales a las puertas de Barcelona: cinco claves de un cambio histórico

El Centre Esportiu Municipal Horta de Barcelona reabre tras haber sido desalojado por gases tóxicos

El Centre Esportiu Municipal Horta de Barcelona reabre tras haber sido desalojado por gases tóxicos

El Govern invertirá 1,1 millones de euros para desamiantar el Hospital General de L'Hospitalet en 2026

El Govern invertirá 1,1 millones de euros para desamiantar el Hospital General de L'Hospitalet en 2026

Así es Glòries por encima de los 30 grados

Así es Glòries por encima de los 30 grados

Descubre los secretos de la decoración de las fiestas de Gràcia en esta exposición gratuita de EL PERIÓDICO

Descubre los secretos de la decoración de las fiestas de Gràcia en esta exposición gratuita de EL PERIÓDICO

Barcelona retira 24.640 carteles y adhesivos del espacio público en cinco meses

Barcelona retira 24.640 carteles y adhesivos del espacio público en cinco meses

TMB suma los primeros vehículos 100% eléctricos a su flota de mantenimiento del metro de Barcelona

TMB suma los primeros vehículos 100% eléctricos a su flota de mantenimiento del metro de Barcelona

Barcelona renueva los Jardins de Sant Pau del Camp del Raval: ganan juegos infantiles y nuevas actividades

Barcelona renueva los Jardins de Sant Pau del Camp del Raval: ganan juegos infantiles y nuevas actividades

La Ciutadella tiene a sus dos chiringuitos en litigio y solo unos lavabos para siete millones de visitantes

La Ciutadella tiene a sus dos chiringuitos en litigio y solo unos lavabos para siete millones de visitantes