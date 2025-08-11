La Ciutadella tiene a sus dos chiringuitos en litigio y solo unos lavabos para siete millones de visitantes

El parque de la Ciutadella es una zona verde en una ciudad en la que no sobran. Siete millones de personas lo transitan cada año. Casi 20.000 al día de media. Este legado de la Exposición Universal de 1888 presenta, según gente que lo transita a diario, un problema concreto. En toda la instalación solo hay un lavabo operativo. Y eso, según un conocedor de la situación, tiene una consecuencia desagradable y a la vez lógica: “La gente mea e incluso caga en los rincones del parque”.

La situación actual en lo que a lavabos disponibles se refiere vive ahora un cierto ‘impasse’. Es decir, se esperan mejoras, pero desde luego no inmediatas. El parque, que suma 16 hectáreas, cuenta en teoría con dos instalaciones de lavabos en su interior. Uno es el del chiringuito que está junto a la cascada. Allí tiene que haber un lavabo para mujeres, uno para hombres y otro para discapacitados, aunque se ha constatado que uno es utilizado habitualmente como almacén, lo que se ha convertido en motivo de conflicto con el ayuntamiento. Y no es el único motivo.

Imagen frontal del chiringuito de la cascada. / Mar Armenteros

Dos chiringuitos

De hecho, explican fuentes municipales consultadas por este diario, la vigencia de la concesión de ese chiringuito ya ha concluido, y el consistorio espera una resolución judicial que le autorice a proceder al desahucio. Que un nuevo titular asuma ese concesión llevará su tiempo, porque una vez se haya desalojado al actual, están previstas obras de mejora en el espacio, antes de que se vuelva a abrir un proceso de licitación del chiringuito. En esta frágil situación se encuentra en único lugar del parque de la Ciutadella en el que uno puede refugiarse para orinar y, si se da el caso, defecar.

Aviso en el lavabo del chiringuito que está junto a la barrera de acceso al Parlament. / Mar Armenteros

Este jueves, en el chiringuito de la cascada los lavabos estaban disponibles, aunque alguno en un estado que no invitaba a entrar. El calor no ayudaba tampoco. Allí hay cuatro tazas, para concretar. Por lo menos esta semana, ningún lavabo parecía servir de almacén. En alguno se había formado una cola.

El chiringuito cerrado. / Mar Armenteros

El segundo punto

El segundo lavabo existente en el parque es el del chiringuito que está junto a la barrera de acceso al Parlament. Pero ese chiringuito está cerrado. Para ser más precisos, precintado, porque también en ese caso hay un litigio abierto entre el concesionario y el ayuntamiento. En la puerta del lavabo hay un aviso a navegantes que indica que está “fuera de servicio”: “A causa de una avería los lavabos estarán temporalmente fuera de servicio. Disculpen las molestias”. Siempre según fuentes municipales, la previsión es abrir una nueva licitación del chiringuito de la barrera del Parlament en otoño próximo y que retome su actividad, y la de sus lavabos, durante la primavera de 2026.

Fuera del parque

Fuera del parque, junto al acceso de la calle de Picasso esquina Marquès de l’Argentera, sí hay un lavabo que funciona de forma automática. En cuanto a los equipamientos que están dentro de la Ciutadella, el Parlament, la ludoteca, el instituto y los museos, la situación actual es la siguiente: cuando alguien pregunta por el lavabo es enviado al chiringuito de la cascada.

Un hombre sale del lavabo que está fuera del parque. / Mar Armenteros

La consecuencia de este panorama es que es frecuente que haya gente que orina en algún rincón. Y aunque es menos frecuente, los empleados que se encargan del mantenimiento también se han topado con heces humanas.

La Ciutadella del Coneixement

Pero, como casi siempre, hay una luz al final del túnel, que en este caso es el proyecto de ‘La Ciutadella del Coneixement’. Aunque por ahora no está confirmado oficialmente, todo apunta a que en el futuro, cuando todos los equipamientos en la Ciutadella del Coneixement estén en marcha, el parque estará dotado de unos lavabos públicos más acordes a la demanda existente. La remodelación estará acabada en su totalidad dentro de entre dos y tres años.